Frankenthal – In der Silvesternacht kam es in der Martin-Schongauer-Straße in Frankenthal zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Pkw, in dem jeweils die Heckscheibe eingeschlagen wurde.

Betroffen sind ein Audi A3 und ein Mercedes B 200.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

Polizeidirektion Ludwigshafen