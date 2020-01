Landkreis Leer – Hinweis auf die Abfuhrtermine für Weihnachtsbäume

Erstellt in

Ohne Lametta und Kugeln: Weihnachtsbäume mit Baumschmuck werden nicht mitgenommen.

Landkreis Leer (NI) – Für Weihnachtsbäume organisiert der Abfallwirtschaftsbetrieb wieder zu Beginn des Jahres eine kostenlose Straßensammlung.

Die Bäume werden in der Stadt Leer und auf der Insel Borkum von Montag, 6. Januar, bis Freitag, 10. Januar, und im Kreisgebiet von Montag, 13. Januar, bis Freitag, 17. Januar, parallel zur Hausmüllabfuhr von einem zusätzlichen Fahrzeug abgeholt.

Um eine reibungslose Abfuhr zu gewährleisten, sind die Weihnachtsbäume am Vorabend oder am Abholtag gut sichtbar an den Straßenrand zu legen, informiert der Abfallwirtschaftsbetrieb.

Zielort aller Weihnachtsbäume ist das Kompostwerk im Entsorgungszentrum Breinermoor. Da die Bäume hier zu hochwertigen Kompost verarbeitet werden, ist der Baumschmuck wie zum Beispiel Lametta und Kugeln restlos zu entfernen. Weihnachtsbäume mit Baumschmuck werden von den Müllwerkern nicht mitgenommen.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs gerne unter der kostenlosen Servicenummer 08 00 92 52 42 3 oder unter www.all-leer.de.

***

Landkreis Leer

Bergmannstraße 37

D-26789 Leer