Pirmasens – Lesung: „Spötterdämmerung – verkannt, verbannt, verbrannt“ am Donnerstag, 23. Januar 2020

Pirmasens – Den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust nimmt die Stadtbücherei Pirmasens zum Anlass für eine musikalische Lesung. Am Donnerstag, 23. Januar 2020, stellen Silvia Bervingas und Matthias Wolf im Carolinensaal am Buchsweiler-Tor-Platz ihr Programm „Spötterdämmerung“ vor.

„Spötterdämmerung“ – in Anlehnung an ein Lied von Friedrich Hollaender – ist dem Andenken der deutschsprachigen Autoren, Schauspieler, Kabarettisten, Komponisten, Sänger und Musiker gewidmet, die zwischen 1933 und 1945 Opfer des Nazi-Regimes wurden. Neben den wenigen Überlebenden wie Erich Kästner, der zusehen musste, wie seine Bücher verbrannt wurden, Brecht und Hollaender kommen viele heute namenlose Künstler zu Wort. Sie wurden ermordet, in den Suizid getrieben oder fanden in den Konzentrationslagern den Tod.

Das Kabarett hat sich im Grunde bis heute nicht von ihrem Fehlen erholt. Dieser ganz spezielle Humor, diese sprachliche und musikalische Brillanz, der (Wort-) Witz sind heute kaum mehr zu rekonstruieren, doch Bervingas und Wolf versuchen, ihn ansatzweise wiederzubeleben. Für die musikalischen Arrangements und Komposition zeichnet Matthias Wolf (Kontrabass) verantwortlich, Silvia Bervingas für Dramaturgie, Textauswahl und Schauspiel.

Auf einen Blick: „Spötterdämmerung – verkannt, verbannt, verbrannt“ ist eine musikalische Lesung überschrieben, die am Donnerstag, 23. Januar 2020, im Carolinensaal stattfindet. Zu Gast sind Silvia Bervingas und Matthias Wolf. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass bei freier Platzwahl ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von neun Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Stadtbücherei.

Verbindliche Reservierungen sind unter der Rufnummer 06331/842359 oder per E-Mail unter stadtbuecherei@pirmasens.de möglich. Die Einrichtung in der Dankelsbachstraße ist montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs durchgehend von 10 bis 16 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. www.pirmasens.de/buecherei

***

