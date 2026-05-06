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Frühstück mit Gorillas am 17. Mai im Saarbrücker Zoo

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Frühstück mit Gorillas am 17. Mai im Saarbrücker Zoo – Der Saarbrücker Zoo lädt am Sonntag, 17. Mai, 10 Uhr, zur Veranstaltung „Frühstück mit Gorillas“ auf dem Vorplatz des Menschenaffenhauses ein.

Während des Frühstücks erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wissenswertes über die Gorillagruppe, über die Herausforderungen, denen die Spezies in ihrem Ursprungsland ausgesetzt ist, und über den aktiven Beitrag des Saarbrücker Zoos zum Schutz der Menschenaffen.

Im Anschluss an das Frühstück bietet das Team der Natur- und Umweltpädagogik ab 12.30 Uhr eine Zooführung an, die weitere Tierarten in den Blick nimmt und in deren Rahmen es auch mehr über die Artenschutzprojekte des Saarbrücker Zoos zu erfahren gibt.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich bis Sonntag, 10. Mai, unter shop.zoosb.de/tbo anmelden.

Hintergrund

Der Saarbrücker Zoo ist mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich eine der größten Attraktionen des Saarlandes. Er beherbergt etwa 1000 Tiere aus mehr als 100 Tierarten und engagiert sich aktiv in den Bereichen Artenschutz, Forschung und Umweltbildung. Der Zoo ist täglich geöffnet.

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Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

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