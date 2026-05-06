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Stadt Hannover: Digitale Assistenz „Hanni“ jetzt auch per Telefon und WhatsApp erreichbar

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Stadt Hannover: Digitale Assistenz „Hanni“ jetzt auch per Telefon und WhatsApp erreichbar – Die digitale Assistenz „Hanni“ der Landeshauptstadt Hannover ist ab sofort über zusätzliche Kanäle erreichbar. Neben dem Einsatz im städtischen Service-Portal unterstützt Hanni die Einwohner*innen und Unternehmen nun auch per Telefon sowie über WhatsApp bei Fragen zu Verwaltungsdienstleistungen und städtischen Online-Angeboten.

Seit Sommer vergangenen Jahres ist Hanni aktiv. Mit der nun erfolgten  Erweiterung der smarten Helferin baut die Landeshauptstadt ihren digitalen Service aus. Ziel ist es, Informationen einfacher zugänglich zu machen, die Orientierung im Service-Portal zu verbessern und unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnissen gerecht zu werden.

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Rund um die Uhr

Als Chatbot basiert Hanni auf generativer Künstlicher Intelligenz und steht rund um die Uhr, sieben Tage die Woche zur Verfügung. Die digitale Assistenz hilft dabei, Anliegen schnell zu klären, Wartezeiten zu reduzieren und den Zugang zu Verwaltungsinformationen deutlich zu erleichtern – auch außerhalb der klassischen Öffnungszeiten. Die Antworten erfolgen automatisiert und sind nicht rechtsverbindlich.

Die Anwendung wurde unter Beachtung der Datenschutzrichtlinien entwickelt. Wer den Service nutzt, wird darauf hingewiesen, keine personenbezogenen Daten im Chat zu teilen. Hanni ergänzt die bestehenden Serviceangebote der Stadt – der persönliche Kontakt zu Mitarbeitenden bleibt weiterhin möglich.

Teil der IT-Strategie 

Mit der Einführung und Weiterentwicklung der digitalen Assistenz setzt die Landeshauptstadt Hannover ihre IT-Strategie fort, Verwaltungsdienstleistungen moderner, effizienter und barriereärmer zu gestalten. Bereits mit dem Start von Hanni wurde ein wichtiger Schritt hin zum digitalen Rathaus gemacht.
Rückmeldungen aus der Nutzung sind ausdrücklich erwünscht und fließen in die kontinuierliche Verbesserung des Angebots ein. Weitere Informationen sowie alle Zugangsmöglichkeiten sind online verfügbar unter: https://hannover.gov.de/hanni

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Text: Stadt Hannover

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