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FW-RS: Rauchmelder rettet Leben in der Remscheider Innenstadt

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FW-RS: Rauchmelder rettet Leben in der Remscheider Innenstadt – Remscheid (ots) – Gegen 01:00 Uhr nachts wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Remscheider Innenstadt alarmiert. Eine aufmerksame Nachbarin hatte den typischen Alarmton eines Rauchmelders wahrgenommen und daraufhin über den Notruf 112 die Feuerwehr verständigt. Zusätzlich versuchte sie durch Klingeln und Klopfen, die Bewohnerin der betroffenen Wohnung auf die Gefahr aufmerksam zu machen.

Erst den eintreffenden Einsatzkräften gelang es, die Wohnungstür zu öffnen. Dahinter stellten die Feuerwehrleute eine stark verrauchte Wohnung fest.

Unverzüglich wurde ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Menschenrettung in die Wohnung geschickt. Dieser konnte eine Frau aus dem verrauchten Bereich retten.


Anschließend wurde der Brand mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht und die Wohnung entraucht.

Die gerettete Frau wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz der Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften war nach rund einer Stunde beendet.

Funktionierende Rauchmelder können im Brandfall Leben retten, da sie frühzeitig vor einer gefährlichen Rauchentwicklung warnen und insbesondere nachts wertvolle Sekunden verschaffen. Die Feuerwehr appelliert daher, Rauchmelder regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und in allen vorgeschriebenen Räumen zu installieren.

Dieser Einsatz zeigt einmal mehr: Rauchmelder retten Leben – und aufmerksame Nachbarn können entscheidend dazu beitragen, Schlimmeres zu verhindern.

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Text: Feuerwehr Remscheid

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