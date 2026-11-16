Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-ProgrammMittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

POL-HI: Unfall B1 Söhlde – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Garbolzum und Feldbergen

Erstellt durch  

Aktuell, Blaulicht, Niedersachsen, Verkehrsmeldungen

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Polizei-News-Blaulicht-Niedersachsen

POL-HI: Unfall B1 SöhldeSchwerer Verkehrsunfall zwischen Garbolzum und Feldbergen – Hildesheim (ots)SÖHLDE(fri): Am 15.11.2026 kommt es gegen 23:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B1 zwischen Garbolzum und Feldbergen.

Eine 39-jährige PKW-Führerin aus der Gemeinde Ilsede befährt die B1 aus Richtung Garbolzum kommend in Richtung Feldbergen und kommt aus bislang nicht geklärter Ursache in einem Kurvenverlauf von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidiert zunächst mit zwei Straßenbäumen und kommt anschließend auf einem abschüssigen Acker zum Stehen. Durch die Kollision wird der PKW in zwei Teile zerrissen.

Die 39-jährige PKW-Führerin sowie ihre 13-jährige Beifahrerin ziehen sich schwere Verletzungen zu und werden mit RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht.

SEO Booster Suite - Dein eigenes Premium-WordPress-Backend Banner 2026

Neben der Polizei sind die Feuerwehren Feldbergen, Söhlde, Mölme, Nettlingen, Hoheneggelsen, sowie zwei RTW und ein NEF im Einsatz.

Am PKW entsteht ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Es entsteht sonstiger Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die B1 bis ca. 1 Uhr voll gesperrt.

***
Text: Polizeiinspektion Hildesheim

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #16.11.2026 #Aktuell #B1 #Feldbergen #Feuerwehr Einsatz #Garbolzum #Hildesheim #Nachrichten #NEF #News #Pkw-Unfall #POL-HI #Polizei Hildesheim #Polizeiinspektion Hildesheim #RTW #Schwerer Verkehrsunfall #Söhlde #Totalschaden #Unfall #Unfall B1 Söhlde #Unfallaufnahme #Verkehrsunfall

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Konfigurationsbox öffnen