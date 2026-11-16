POL-HI: Unfall B1 Söhlde – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Garbolzum und Feldbergen – Hildesheim (ots) – SÖHLDE(fri): Am 15.11.2026 kommt es gegen 23:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B1 zwischen Garbolzum und Feldbergen.
Eine 39-jährige PKW-Führerin aus der Gemeinde Ilsede befährt die B1 aus Richtung Garbolzum kommend in Richtung Feldbergen und kommt aus bislang nicht geklärter Ursache in einem Kurvenverlauf von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidiert zunächst mit zwei Straßenbäumen und kommt anschließend auf einem abschüssigen Acker zum Stehen. Durch die Kollision wird der PKW in zwei Teile zerrissen.
Die 39-jährige PKW-Führerin sowie ihre 13-jährige Beifahrerin ziehen sich schwere Verletzungen zu und werden mit RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Neben der Polizei sind die Feuerwehren Feldbergen, Söhlde, Mölme, Nettlingen, Hoheneggelsen, sowie zwei RTW und ein NEF im Einsatz.
Am PKW entsteht ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.
Es entsteht sonstiger Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.
Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die B1 bis ca. 1 Uhr voll gesperrt.
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Text: Polizeiinspektion Hildesheim