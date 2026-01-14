Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Gerrit Huy (AfD): Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, DeutschlandTrend, Insolvenzen & Betriebsschließungen, Politik, Wirtschaft und Handel

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Gerrit Huy (AfD): Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen – Mit dem Berichtsmonat Dezember 2025 stellt das Statistische Bundesamt die Veröffentlichung vorläufiger Angaben zu den Regelinsolvenzen auf Basis der Insolvenzbekanntmachungen der Amtsgerichte ein. Die endgültigen Ergebnisse werden auch weiterhin in der bisherigen Form veröffentlicht.*

Dazu erklärt die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion, Gerrit Huy:

„Das Statistische Bundesamt hat sich für Dezember 2025 zum letzten Mal mit vorläufigen Daten zu Insolvenzen gemeldet. Demnach gab es im letzten Monat 15,2 Prozent mehr beantragte Regelinsolvenzen von Unternehmen in Deutschland als im Dezember 2024. Im Jahr 2025 stiegen die Unternehmensinsolvenzen insgesamt auf ein Höchststandniveau. Das zum Innenministerium gehörende Statistische Bundesamt will diese Daten zukünftig nur noch alle drei Monate veröffentlichen. Begründet wird dieser Schritt nicht. Es steckt wohl die Hoffnung dahinter, dass die Daten in drei Monaten wieder besser ausfallen als zurzeit getreu dem Motto: Probleme, die man nicht sieht, gibt es auch nicht. Dieses Motto hat schon unter der Merkel-Regierung zur Verschleppung wichtiger Problemlösungen geführt. Und die Merz-Regierung schlägt jetzt genau den gleichen Weg ein: Probleme werden nicht gelöst, sondern wegdefiniert oder unsichtbar gemacht. Ähnlich wie bei den Armutszahlen, wo die Variante mit den höheren Armutszahlen nicht mehr veröffentlicht wird. Das Vorgehen hat also Prinzip. Wir fordern die Unabhängigkeit des Statistischen Bundesamtes von der Regierung, da eine neutrale Berichterstattung so nicht mehr gewährleistet ist. Politiker können aber nur auf Basis korrekter und frühzeitig vorliegender Zahlen erfolgreich agieren.“

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Neue Ernährungsempfehlungen der USA: Einordnung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)

Sozialverband VdK: SPD-Vorstoß zur Erbschaftsteuer ist Schritt in die richtige Richtung

Gesundheitsminister Philippi äußert sich besorgt zu sinkenden Apothekenzahlen: „Erhöhung des Packungsfixums ist dringend notwendig“

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Dezember 2025: Jahreswechsel ohne Zuversicht: Selbstständige blicken skeptisch auf 2026

Mannheim beflügelt – Klaviermusik im Börsensaal

Mehr als 17.000 Insolvenzen 2025: Jeden Tag 48 Firmen vor dem Aus – Wirtschaft dramatisch in Schieflage

Winternothilfe für obdachlose Menschen in Hannover aufgrund der Extremwetterlage ausgeweitet

Gewaltig – Ein bewegender Text über Verlust, Trauer und Hoffnung im Licht

Neue Studie: Käse senkt Demenzrisiko

Alice Weidel: Gescheiterte Wirtschaftswende – Merz gesteht Wirkungslosigkeit „aller bisherigen Entscheidungen“

Sozialverband VDK: Mehr Gerechtigkeit bei Facharztbesuchen: Termingarantie für alle Patienten

Offene Gartenpforte Hamm 2026 – Grüne Vielfalt und Inspiration geboten

Polterabend 2026: DJ GerreG zeigt neue Trends für moderne Hochzeitsfeiern

Dank an unsere Leserinnen und Leser – Rückblick auf ein bewegtes Jahr und beste Wünsche für 2026

Vorsorge für Senioren und Seniorinnen: Welche Check-ups Sie einplanen sollten

Neujahrsempfang für alle Bremerinnen und Bremer

Schlagworte: #14.01.2026 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Gerrit Huy #Insolvenz #Insolvenzen #Merkel-Regierung #Merz-Regierung #Nachrichten #neutrale Berichterstattung #News #Politik #Probleme werden nicht gelöst #Regelinsolvenzen #Statistische Bundesamt #Statistisches Bundesamt #Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com