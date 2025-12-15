Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Pleitewelle in Deutschland verschärft sich – Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

Pleitewelle in Deutschland verschärft sichInsolvenzen 2025 auf neuem Hoch – In Deutschland steigt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen seit mehreren Jahren kontinuierlich an. Ursachen sind strukturelle wirtschaftliche Schwächen, hohe Kostenbelastungen und eine anhaltende Nachfrageschwäche. Frühindikatoren und aktuelle Studien deuten darauf hin, dass sich der Negativtrend bei den Unternehmensinsolvenzen auch 2026 fortsetzen könnte.

Trend: Deutlich mehr Unternehmenspleiten

Nach aktuellen Zahlen wird für das Jahr 2025 ein starker Anstieg der Firmeninsolvenzen erwartet. Laut Wirtschaftsauskunftei Creditreform melden rund 23.900 Unternehmen Insolvenz an — der höchste Stand seit über zehn Jahren und ein Plus von etwa 8,3 % gegenüber dem Vorjahr. (Quelle: Creditreform)

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet ähnlich, prognostiziert sogar bis zu rund 25.800 Pleiten, was im Vergleich zu 2021 nahezu einer Verdopplung der Insolvenzzahlen entspricht. (Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (IW))

Ursachen der Pleitewelle

1. Folgen von Krisen und Nachfragestagnation

Die Corona-Pandemie und die darauffolgenden globalen Krisen haben eine langanhaltende Belastung für Unternehmen geschaffen. Besonders im Gefolge der Energiepreis-Explosion seit 2022 sowie auf Grund schwacher Nachfrage kämpften viele Firmen mit schrumpfenden Margen und Liquiditätsengpässen. (Quelle: focus.de)

Wirtschaftsforscher beobachten zudem ein steigendes Unternehmensrisiko allgemein: Eine ifo-Umfrage zeigt, dass ein wachsender Anteil der deutschen Unternehmen eine akute Existenzbedrohung fürchtet – nahezu jeder zwölfte Betrieb sieht seine Zukunft gefährdet. (Quelle: ifo Institut)

2. Hohe Kosten und Bürokratie als zusätzliche Belastung

Die IW-Studie betont neben konjunkturellen Problemen strukturelle Schwächen des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Demnach wirken:

  • Hohe Energiepreise

  • Bürokratische Hürden und Regulierung

  • Fachkräftemangel

als zusätzliche Belastungsfaktoren, die Investitionen hemmen und Gründungen erschweren.

3. Finanzierungsschwierigkeiten

Viele kleine und mittlere Unternehmen klagen über erschwerten Zugang zu Krediten und steigende Zinskosten. Gerade jüngere oder kleinstrukturierte Firmen sind daher besonders insolvenzanfällig.

Betroffene Branchen und Regionen

Die Insolvenzen betreffen nahezu alle Branchen, besonders häufig jedoch Sektoren mit schwacher Nachfrage oder hohen Fixkosten:

  • Dienstleistungssektor mit etwa der größten absoluten Zahl an Fällen

  • Handel und Produktion mit zweistelligen Zuwächsen bei Insolvenzen

  • Gastgewerbe durch Traditionsbetriebe wie Gasthäuser, die aufgeben müssen (Quelle: Xinhua)

Regional zeigen Daten Unterschiede: Metropolen wie Berlin verzeichnen besonders hohe Insolvenzquoten pro Unternehmen, während andere Bundesländer relativ stabiler bleiben. (Quelle: DIE WELT)

Gesamtwirtschaftliche Bedeutung

Unternehmensinsolvenzen haben weitreichende Folgen:

  • Arbeitsplatzverluste und soziale Belastungen

  • Verlust von Know-how und regionaler Wertschöpfung

  • Belastung von Gläubigern und Lieferketten

Die Gesamtschäden durch Insolvenzen in Deutschland könnten nach Schätzungen deutlich über 50 Milliarden Euro betragen. (Quelle: Yahoo Finanzen)

Ausblick und Gegenmaßnahmen

Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Insolvenzentwicklung auch 2026 nicht schlagartig umkehrt. Zwar können staatliche Investitionen in Infrastruktur und Nachfrageimpulse die Lage langfristig verbessern, doch strukturelle Reformen erscheinen notwendig, um den Standort Deutschland zu stärken. Entlastungen bei Energie- und Betriebskosten, Entbürokratisierung und stärkere Innovations-Förderung stehen dabei im Vordergrund. (Quelle: Creditreform)

Zusammenfassung Pleitewelle in Deutschland verschärft sich – Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

Die Pleitewelle in Deutschland setzt sich 2025 fort – mit Unternehmensinsolvenzen auf einem Jahrzehnt-Hoch. Ursachen sind wirtschaftliche Schwäche, hohe Kosten und strukturelle Probleme wie Bürokratie und Fachkräftemangel. Ohne gezielte politische Maßnahmen könnten sich die Belastungen für Firmen und Beschäftigte weiter verschärfen. (hk)

