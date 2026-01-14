Landkreis Rotenburg (Wümme) startet Modellversuch: Altkleider in Bremervörde und Rotenburg bei der Lebenshilfe abgeben – Vermehrt werden von den privaten Anbietern Altkleidercontainer im Kreisgebiet abgebaut. Die Vermüllung an den noch bestehenden Standorten ist teilweise enorm, die Qualität der eingeworfenen Alttextilien hat sich verschlechtert. Der Landkreis hat darauf bereits reagiert und auf den Entsorgungsanlagen in Helvesiek und Seedorf weitere Container aufgestellt. Ein weiterer Schritt ist ein Modellversuch, der zusammen mit der Lebenshilfe Bremervörde-Zeven und der Lebenshilfe Rotenburg-Verden durchgeführt wird. Vom 15. Januar bis zum 15. April können an den Standorten der Lebenshilfe Rotenburg (Wümme) und Bremervörde Alttextilien abgegeben werden.
Kostenlos abgegeben werden können beim Modellversuch ausschließlich brauchbare und weiterverwendbaren Alttextilien in transparenten Säcken. Wichtig zu wissen: Es werden keine Container aufgestellt, sondern die Säcke sollen persönlich an die Mitarbeiter der Lebenshilfe übergeben werden. Das Abstellen von Säcken vor den Gebäuden ist nicht gestattet und wird angezeigt.
In Bremervörde ist dies am Standort in der Industriestr. 3, montags bis freitags von 8-16 Uhr möglich. Am Freitag, den 30. Januar ist die Abgabe von 8-11 Uhr möglich. Die Lebenshilfe ist dort unter der Telefonnummer 04761 8669 218 zu erreichen.
In Rotenburg (Wümme) ist die Abgabe beim Empfang im Westerholzer Weg 1-3, möglich, geöffnet ist montags bis donnerstags von 8-16 Uhr, freitags von 8-14.30 Uhr. Telefonisch ist die Lebenshilfe dort unter 04261 9443-39 zu erreichen.
Das neue Angebot ist kein Konkurrenzangebot zu den Sammelcontainern und gemeinnützigen Kleidershops oder Secondhandshops, sondern eine Ergänzung dazu. Beim DRK beispielsweise besteht weiterhin die Möglichkeit der Abgabe von gut erhaltenen und wiederverwendbaren Alttextilien. Dort wird eigenständig entschieden, ob ein Interesse an den Textilien besteht. Hier werden die Textilien ortsnah an Interessenten weitergegeben, während der Landkreis diese an gewerbliche Verwerter abgibt. Im Rahmen des Modellversuchs wird geschaut, ob sich die Qualität der abgegebenen Alttextilien erhöht und ob die Bürgerinnen und Bürger das Angebot annehmen. Wie es danach weitergeht, wird im Anschluss entschieden.
Wer Fragen zum Thema hat, kann sich auch an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises unter der Telefonnummer 04261 983-3160 wenden oder eine E-Mail an ab**************@****ow.de schicken.
Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)