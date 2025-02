Glasfaserausbau Samtgemeinde Sittensen und Gemeinde Scheeßel

Glasfaserausbau – In der Samtgemeinde Sittensen und der Gemeinde Scheeßel kann ein Glasfaseranschluss bestellt werden

Bis Ende 2027 sollen alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Institutionen im Landkreis mit Gigabitanschlüssen versorgt werden. Für die Samtgemeinde Sittensen und die Gemeinde Scheeßel startet dazu jetzt die Vermarktungsphase für Hausanschlüsse. Ab dem 10. März kann in diesen Kommunen ein Glasfaseranschluss bestellt werden. Wer sich über das Thema informieren möchte, ist herzlich zu zwei Informationsveranstaltungen, am 4. März in Hamersen und am 13. März in Jeersdorf, eingeladen.

Möglich macht den Ausbau die vom Landkreis erfolgreich eingeworbene Förderung von Bund und Land für die Erschließung so genannter grauer Flecken. Durch die Förderung sollen alle Adressen, die nicht auf eine Versorgung von mindestens 100 Mbit/s zugreifen können einen Glasfaseranschluss erhalten.

Dieser wird jedoch nicht automatisch gebaut, sondern es ist eine aktive Beauftragung bei dem ausführenden Unternehmen EWE TEL notwendig. Erfolgt diese in der sogenannten Vorvermarktungsphase, ist der Hausanschluss bis zur Gebäudeinnenwand kostenlos.

Ausbaustart in der Samtgemeinde Sittensen und der Gemeinde Scheeßel

Alle Adressen, die in den Ausbaubereichen der beiden Kommunen liegen, werden in Kürze von EWE TEL angeschrieben und erhalten nähere Informationen darüber, wann und wie ein Auftrag für den Glasfaserhausanschluss erteilt werden kann.

Für jeden Ausbauabschnitt gibt es eine Vermarktungsphase. Wer sich im festgelegten Zeitraum entschließt, einen Hausanschluss zu beauftragen, erhält diesen kostenlos und auch unabhängig von der Beauftragung eines Glasfaserproduktes bei der EWE TEL.

Die Förderung umfasst den Hausanschluss bis zur Gebäudeinnenwand. Nicht gefördert werden die ggf. notwendige Anpassung der Haustechnik und die Verkabelung innerhalb des Gebäudes. Für die Samtgemeinde Sittensen und die Gemeinde Scheeßel endet die Vorvermarktung am 31. Mai 2025. Wer sich erst später entscheidet, kann trotzdem einen Anschluss an das Glasfasernetz erhalten, muss die Anschlusskosten jedoch selber tragen.

Bürgerinformationsveranstaltungen in Hamersen und Jeersdorf

Zum Ablauf des Ausbaus in der Samtgemeinde Sittensen und der Gemeinde Scheeßel und den Möglichkeiten zur Beauftragung von Glasfaseranschlüsse informiert die EWE TEL ergänzend in zwei Veranstaltungen. Hier können alle Fragen rund um den Glasfaserausbau gestellt werden.

März um 19 Uhr im Landgasthaus „Zur alten Linde“, Scheeßeler Straße 10 in Hamersen

März um 19 Uhr im Jeersdorfer Hof, Westerholzer Straße 12 in Scheeßel-Jeersdorf

Beratung und Infos auch im EWE Shop oder online oder per Hotline

Interessierte können sich auch direkt in den EWE Shops vor Ort beraten lassen (EWE Shop Zeven: Lange Str. 22, 27404 Zeven; EWE Partnershop: Heidjer Teleshop, Harburger Straße 2-4, 27383 Scheeßel; EWE Shop Rotenburg: Große Straße 28-30, 27356 Rotenburg (Wümme).

Weitere Informationen sind unter www.ewe.de/glasfaserausbau zu finden. Auch die Glasfaserhotline 0441/3508-1110 beantwortet Fragen zum Ausbau.

Erschließung der grauen Flecken

Die Erschließung der grauen Flecken umfasst rund 20.000 Anschlüsse im gesamten Landkreis und erfolgt von Gemeinde zu Gemeinde. Mit der Umsetzung ist als Ergebnis eines europaweiten Vergabeverfahrens die EWE TEL aus Oldenburg beauftragt worden. Die Gesamtinvestition für den Ausbau beträgt fast 107 Mio. €. Davon übernimmt die öffentliche Hand die Finanzierung der sogenannten Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von rund 74 Mio. €. Der Bund trägt dabei 50 %, das Land Niedersachsen 25 % und der Landkreis und die Gemeinden jeweils 12,5 % der Kosten.

Der Startschuss für das Gesamtprojekt wurde im Dezember 2023 in Selsingen gegeben. Die Bauarbeiten in der Samtgemeinde Sittensen und der Gemeinde Scheeßel beginnen im April 2025. Zunächst wird das Verteilnetz in den Straßen errichtet, im Anschluss folgt die Herstellung der Hausanschlüsse.

Die zum Ausbau vorgesehen Adressen und Projektgebiete für die grauen Flecken sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/breitband zu finden.

***

Text: Christine Huchzermeier – Landkreis Rotenburg (Wümme)