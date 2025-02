Historische Ereignisse am 26. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 26. Februar ist ein Tag, an dem viele bedeutende historische Entwicklungen ihren Lauf nahmen. Besonders der Bombenanschlag auf das World Trade Center im Jahr 1993 gilt als Vorbote späterer terroristischer Angriffe und verdeutlicht die weltweiten Sicherheitsrisiken. Doch auch wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Meilensteine prägten diesen Tag in der Geschichte.

1806: Napoleon befiehlt den Bau eines Triumphbogens

Kaiser Napoléon I. gibt den Auftrag, in Paris einen Triumphbogen zu errichten, um die Erfolge der französischen Armee zu würdigen. Der Arc de Triomphe du Carrousel wird nach dem Vorbild des Konstantinsbogens in Rom gestaltet und gehört heute zu den bekanntesten Bauwerken der französischen Hauptstadt.

1815: Napoleon kehrt aus dem Exil zurück

Nach seiner Verbannung auf die Mittelmeerinsel Elba setzt Napoleon Bonaparte Segel Richtung Frankreich. Mit seiner Rückkehr beginnt die sogenannte Herrschaft der Hundert Tage, in der er noch einmal die Macht übernimmt, bevor er endgültig bei Waterloo besiegt wird.

1870: Gründung der Commerzbank

In Hamburg schließen sich hanseatische Kaufleute, Merchant Banker und Privatbankiers zusammen und gründen die Commerz- und Disconto-Bank. Sie entwickelt sich über die Jahre zur heutigen Commerzbank, einer der führenden deutschen Finanzinstitute.

1919: Der Grand Canyon wird Nationalpark

Das bereits 1908 zum National Monument erklärte Gebiet rund um den Grand Canyon wird offiziell als Nationalpark unter Schutz gestellt. Damit zählt die spektakuläre Schlucht im US-Bundesstaat Arizona zu den ersten großen Schutzgebieten der Vereinigten Staaten.

1974: Entdeckung des Statfjord-Ölfelds

Norwegen gibt die Entdeckung des riesigen Statfjord-Ölfelds in der Nordsee bekannt. Die Förderung von Erdöl aus diesem Feld trägt wesentlich zum wirtschaftlichen Aufstieg des Landes bei und macht Norwegen zu einem der führenden Ölexporteure der Welt.

1981: Französischer Hochgeschwindigkeitszug stellt Weltrekord auf

Die TGV-Einheit PSE 16 erreicht auf der Schnellfahrstrecke zwischen Paris und Lyon eine Geschwindigkeit von 380 km/h. Damit bricht sie den bisherigen Rekord von 331 km/h, der ebenfalls von einem französischen Zug gehalten wurde, und unterstreicht Frankreichs Führungsrolle in der Entwicklung von Hochgeschwindigkeitszügen.

1991: Der Highway of Death im Zweiten Golfkrieg

Während des Zweiten Golfkrieges greifen alliierte Flugzeuge in der Nacht zum 27. Februar irakische Truppen an, die sich aus Kuwait zurückziehen. Die Bombardierung führt zu zahlreichen Todesopfern, darunter auch Zivilisten. Die betroffene Straße wird später als „Highway of Death“ bekannt und bleibt ein Symbol für die Grausamkeit moderner Kriegsführung.

1993: Terroranschlag auf das World Trade Center

Islamistische Terroristen zünden eine Bombe in der Tiefgarage des Nordturms des World Trade Centers in New York. Die Explosion tötet sechs Menschen und verletzt Hunderte. Der Anschlag gilt als Vorläufer der späteren Angriffe vom 11. September 2001 und zeigt bereits früh die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus.

1995: Der Fall der Barings Bank

Durch riskante Spekulationen und Manipulationen des Händlers Nick Leeson in Singapur gerät die traditionsreiche Investmentbank Barings in eine finanzielle Katastrophe. Die Bank kann ihre Verpflichtungen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar nicht erfüllen und muss Insolvenz anmelden – ein spektakulärer Fall in der Finanzwelt.

2001: Unterzeichnung des Vertrags von Nizza

In der französischen Stadt Nizza wird der Vertrag über die Reform der Europäischen Union unterzeichnet. Er schafft die Grundlage für die Erweiterung der EU und legt neue Regeln für Entscheidungsprozesse und Machtverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft fest.

2008: Einweihung der globalen Saatgutbank auf Spitzbergen

Auf der norwegischen Insel Spitzbergen wird die Svalbard Global Seed Vault eröffnet. Die unterirdische Saatgutbank dient als weltweites Backup für Nutzpflanzen und soll im Falle von Naturkatastrophen oder Krisen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen.

2020: Ukraine erklärt den 26. Februar zum nationalen Gedenktag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet ein Dekret, das den 26. Februar als nationalen Gedenktag einführt. Damit soll an die Ereignisse rund um die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 erinnert werden.

Auch wenn die Geschichte sich ständig weiterentwickelt, zeigt ein Blick in die Vergangenheit, wie sehr dieser Tag von politischen, wirtschaftlichen und technologischen Umbrüchen geprägt wurde.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt