Goslar – Schlägerei zwischen Sicherheitsdienst und Gästen vor einer Diskothek in der Baßgeige

Goslar (NI) – Am Mittwochmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es in und vor einer Diskothek in der Baßgeige zu Streitigkeiten zwischen dem Sicherheitsdienst und mehreren Gästen.

Ein 22-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verbrachte einen 30-jährigen Mann aus Bad Harzburg im sogenannten „Schwitzkasten“ vor die Tür der Diskothek, nachdem der 30-Jährige in der Diskothek andere Gäste provoziert und sich aggressiv verhalten haben soll.

Vor der Diskothek wollte ein 21-jähriger Bekannter des Bad Harzburgers schlichtend eingreifen. Dabei soll der 21-jährige Mann aus Vienenburg zu Boden gegangen und von dem Sicherheitsdienstmitarbeiter getreten worden sein.

Die beiden Personen erstatteten Strafanzeige gegen den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

