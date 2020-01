Goslar – Verkehrsunfallflucht am Claustorwall in der Innenstadt

Erstellt in

Goslar (NI) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit vom Freitag den 10.01.2020 bis zum 11.01.2020 gegen 18:15 Uhr den Claustorwall in Richtung Nonnenweg und touchierte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Hierbei beschädigt er den Außenspiegel des geparkten Pkw. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Verkehrsunfällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Goslar unter 05321/3390.

Polizeiinspektion Goslar