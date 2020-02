Gotha (TH) – Unbekannte Täter brachen in Gotha in der Kindleber Straße gleich zweimal ein. Erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und nochmal in der darauffolgenden Nacht.

Hierbei wurden die Kellerabteile gewaltsam geöffnet und unter anderem mehrere Fahrräder und Werkzeuge entwendet. Es entstand leichter Sachschaden, das Beutegut wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.(ck)

Die Polizei Gotha bittet um Zeugenhinweise unter 03621-781124 Bezug: 0039653.

Landespolizeiinspektion Gotha