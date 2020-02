Meiningen – Kunde bedroht Supermarktpersonal in der Henneberger Straße

Meiningen (TH) – Bereits am Freitag, den 14.02.2020 wurde kurz nach der Öffnung eines Verbrauchermarktes um 07:15 Uhr in der Henneberger Straße in Meiningen das Personal auf einen Kunden aufmerksam, welcher in der Vergangenheit bereits versucht haben soll, dort Waren zu entwenden.

Der Mann wurde von einer Mitarbeiterin angesprochen, was dieser promt mit aggressivem Verhalten quittierte. Er drohte der Frau Schläge und weiteres Ungemach an und entfernte sich im Anschluss aus dem Markt.

Der Täter ist bislang namentlich nicht bekannt.

Landespolizeiinspektion Suhl