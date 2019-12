Gotha – Gartenhütte in einer Kleingartenanlage, Am Aquarium geht in Flammen auf

Gotha (TH) – Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am heutigen Silvestermorgen gegen 08:00 Uhr eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage, Am Aquarium in Gotha in Brand.

Die Gartenhütte wurde durch den Brand vollständig zerstört. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welchen Hinweise zum Sachverhalt geben können. (dl)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

