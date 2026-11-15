Großübung für den Ernstfall: Katastrophenschutz im Regionalverband Saarbrücken trainiert Zusammenarbeit – Im Regionalverband Saarbrücken hat am Samstag, 14. November, die groß angelegte Katastrophenschutzübung „Flächenlage“ stattgefunden.
Beteiligt waren die Führungseinrichtungen der Landeshauptstadt Saarbrücken sowie der weiteren Städte und Gemeinden des Regionalverbands mit insgesamt 214 Führungs- und Einsatzkräften. Im Mittelpunkt stand die Zusammenarbeit der verschiedenen Führungseinrichtungen, die bei Großschadenslagen und Katastrophen den Einsatz von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Technischem Hilfswerk und weiteren Katastrophenschutzeinheiten koordinieren.
Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Führungseinrichtungen und dem Führungsstab der Landeshauptstadt Saarbrücken als untere Katastrophenschutzbehörde unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben und weiterzuentwickeln. Im Fokus stand dabei nicht die Bewältigung einzelner Einsätze vor Ort, sondern die Koordination und Steuerung der Einsatzkräfte bei großflächigen Schadensereignissen.
Mehr als 750 angenommene Schadensereignisse
Als Szenario diente eine großflächige Unwetterlage mit Starkregen und schweren Sturmböen. Während der Übung von 9 bis 15 Uhr bewältigten die beteiligten Führungseinrichtungen mehr als 750 angenommene Schadensereignisse. Dazu gehörten umgestürzte Bäume, überflutete Keller, eingeschlossene Personen in Aufzügen und Ausfälle kritischer Infrastrukturen. Die Verantwortlichen mussten die jeweiligen Schadenslagen bewerten, Prioritäten setzen und die verfügbaren Einsatzkräfte gezielt einsetzen.
Der Führungsstab der unteren Katastrophenschutzbehörde führte die Meldungen aus den Städten und Gemeinden des Regionalverbands zu einem gemeinsamen Lagebild zusammen, bewertete fortlaufend die Gesamtsituation und koordinierte übergeordnete Maßnahmen. Auch die Anforderung und Einbindung zusätzlicher Einsatzkräfte aus anderen Regionen wurde erfolgreich erprobt.
Uwe Conradt, Oberbürgermeister von Saarbrücken und damit Leiter der unteren Katastrophenschutzbehörde: „Das Pfingsthochwasser 2024 hat eindrucksvoll gezeigt, wie leistungsfähig unser Katastrophenschutz ist und wie gut die Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg funktioniert. Gleichzeitig stellen uns zunehmende Extremwetterereignisse, neue Bedrohungslagen und die veränderte Sicherheitslage vor wachsende Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, unsere Einsatzbereitschaft kontinuierlich zu stärken. Mit der ersten großen Katastrophenschutzübung seit Jahrzehnten im Regionalverband Saarbrücken haben wir unsere Führungsstrukturen und Abläufe unter realistischen Bedingungen auf die Probe gestellt. Unser Ziel ist klar: Wir wollen auch künftig auf außergewöhnliche Gefahrenlagen bestmöglich vorbereitet sein und die Sicherheit der Menschen in unserer Region gewährleisten. Ich danke allen Beteiligten.“
Auch die Übungsleitung zieht ein positives Fazit. „Großschadenslagen machen nicht an Verwaltungsgrenzen halt. Eine wirksame Gefahrenabwehr setzt deshalb voraus, dass alle Beteiligten gut zusammenarbeiten. Die Übung hat gezeigt, dass unsere Führungsstrukturen funktionieren und die Zusammenarbeit im Regionalverband Saarbrücken über alle Ebenen hinweg gewährleistet ist“, bilanziert Stefan König, Leiter des Amts für Brand- und Bevölkerungsschutz der Landeshauptstadt Saarbrücken.
Die Übung verdeutlichte erneut die Bedeutung regelmäßiger gemeinsamer Trainings für den Bevölkerungsschutz. Die Szenarien helfen dabei, Erfahrungen zu sammeln, Abläufe zu verbessern und die Verantwortlichen auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.
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Text: Landeshauptstadt Saarbrücken – Der Oberbürgermeister