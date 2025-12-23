Weihnachtsstadt Saarbrücken 2025 voller Erfolg: Christkindlmarkt mit weit über einer Millionen Besucher – Mehr als 2 Millionen Passanten in der Bahnhofstraße – Mit dem Abschluss des Christkindlmarktes zieht die Landeshauptstadt Saarbrücken eine positive Bilanz der Weihnachtsstadt 2025. In der Adventszeit präsentierte sich die Saarbrücker Innenstadt als lebendiger Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität.
Der Christkindlmarkt in der Saarbrücker Innenstadt wurde seit einer Eröffnung am 17. November in diesem Jahr von weit über einer Millionen Menschen besucht. Auch die Entwicklung der Passantenfrequenz in der Bahnhofstraße zeigt einen anhaltend positiven Trend. Die lasergestützten Messungen des bundesweit aktiven Unternehmens Hystreet (hystreet.com) zeigen, dass am Zählpunkt Bahnhofstraße-Mitte im Zeitraum ab dem 17. November die Marke von zwei Millionen Passanten geknackt wurde, damit lag die Frequenz über dem Niveau von 2019 (1.894.249 Passanten; vor Corona). Besonders an den Wochenenden sowie in den Nachmittags- und Abendstunden war viel los. Davon profitierten sowohl der Markt als auch Handel und Gastronomie in der Innenstadt.
Oberbürgermeister Uwe Conradt sagt: „Der Christkindlmarkt ist weit mehr als ein Weihnachtsmarkt – er ist ein zentraler Motor für die Saarbrücker Innenstadt und damit für das Herz unserer deutsch-französischen Eurometropole. Er bringt Menschen in die Stadt, stärkt Handel und Gastronomie und prägt das Bild Saarbrückens als lebendige und attraktive Großstadt in der Adventszeit. Die Weihnachtsstadt ist den Menschen in der Eurometropole wichtig – und wir werden weiter daran arbeiten, sie Jahr für Jahr noch attraktiver zu gestalten.“
Über 80 Stände und spektakuläre Attraktionen
Zu den prägenden Attraktionen der Weihnachtsstadt zählte auch in diesem Jahr das Riesenrad „Jupiter“ auf dem Tbilisser Platz. Es bot einen weiten Blick über die festlich beleuchtete Innenstadt und entwickelte sich erneut zu einem markanten Blickfang.
Der Betreiber des Riesenrads, Rudolf Barth, betont: „Saarbrücken hat für uns eine ganz besondere Ausstrahlung. Wenn sich die Stadt in der Adventszeit verwandelt, gehört das Riesenrad für viele inzwischen einfach dazu – und genau das möchten wir auch in den kommenden Jahren wieder möglich machen.“
Die Landeshauptstadt Saarbrücken prüft vor dem Hintergrund der anstehenden Sanierung der Alten Brücke, wie das Riesenrad auch künftig jeweils zur Weihnachtszeit realisiert werden kann – vorrangig am bisherigen Standort oder alternativ an einem anderen geeigneten Ort in der Innenstadt.
Sicherheit als wichtiger Baustein
Auch das Thema Sicherheit war in diesem Jahr wieder ein zentraler Baustein: Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat gemeinsam mit den Veranstaltern und Partnern ein Sicherheitskonzept umgesetzt, das aufgegangen ist – weder seitens der Vollzugspolizei noch seitens des Veranstalters wurden bislang besondere Vorkommnisse festgestellt.
Die festlichen Stände in der Bahnhofstraße bleiben auch über den 23. Dezember hinaus geöffnet: Die Händlerinnen und Händler sind dort zusätzlich am 24. Dezember von 11.30 bis 14.00 Uhr sowie vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 10 bis 20 Uhr für Besucherinnen und Besucher da.
Weitere Weihnachtsangebote
Neben dem Christkindlmarkt trugen auch die Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen zur Vielfalt der Weihnachtsstadt bei. Der Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen Garten zog am ersten Adventswochenende rund 80.000 Besucherinnen und Besucher an und verlief ebenfalls ruhig und störungsfrei.
Dank und Ausblick
Die Landeshauptstadt Saarbrücken dankt dem Verkehrsverein Saarbrücken e. V. als Veranstalter des Christkindlmarktes, City Marketing Saarbrücken sowie allen weiteren Beteiligten, die zum Gelingen der Weihnachtsstadt beigetragen haben.
„Die Weihnachtsstadt Saarbrücken macht deutlich, welche Kraft das Zusammenarbeiten vieler engagierter Akteure entfalten kann“, sagt Oberbürgermeister Uwe Conradt. „Unser Anspruch ist es, das weihnachtliche Angebot für die Menschen in Saarbrücken und darüber hinaus kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch künftig besondere Erlebnisse in der Adventszeit zu ermöglichen.“
Weitere Informationen zur Weihnachtsstadt Saarbrücken gibt es unter www.weihnachten.saarbruecken.de.
***
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken