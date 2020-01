Hannover – Aktueller Hinweis: Elterngeldstelle schließt temporär für Publikumsverkehr

Hannover (NI) – Aktueller Hinweis: Zur Reduzierung rückständiger Elterngeldanträge bleibt die Elterngeldstelle des Fachbereiches Jugend und Familie, Spinnereistraße 3, 30449 Hannover, in folgenden Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen:

13. bis 17. Januar 2020

16. bis 20. März 2020

Es wird um Verständnis gebeten, dass eine intensive Beratung in dieser Zeit leider nicht stattfinden kann.

Die Mitarbeiter*innen stehen in dringenden Fällen in diesen Wochen telefonisch jeweils am Dienstag zwischen 9 und 12 Uhr und am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr zur Verfügung. Anträge können bei der Information des Fachbereiches Jugend und Familie in der Spinnereistraße 3 abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden.

***

Die Pressemitteilung im Original finden Sie unter: www.presseservice-hannover.de