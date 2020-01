Hardheim – Fahrzeuge in der Straße Rote Au zerkratzt – Gibt es Zeugen?

Hardheim (BW) – Tatzusammenhang dürfte zwischen zwei Sachbeschädigungen bestehen, die eine bislang unbekannte Person in der Silvesternacht an zwei Autos in der Straße Rote Au in Hardheim begangen hat.

Dabei wurden jeweils die Beifahrerseite eines VW Golf und eines Toyota-Kleinwagens mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim melden.

Polizeipräsidium Heilbronn