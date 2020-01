Neckarzimmern / B 27 – Von der Fahrbahn abgekommen: Audi-Fahrer prallt gegen Rolltor

Erstellt in

Neckarzimmern / B 27 (BW) – Ein leicht verletzter Autofahrer und hoher Sachschaden sind nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, auf der B 27 in Neckarzimmern zu beklagen.

Ein 87-jähriger Audi-Fahrer kam, in Richtung Gundelsheim fahrend, nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das massive Rolltor einer Grundstückszufahrt. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An dem Audi A 1 des Mannes entstand Totalschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Ebenso hoch dürfte der Schaden sein, der an dem Tor entstand.

Polizeipräsidium Heilbronn