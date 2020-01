Haßmersheim – Zwei Verletzte nach Unfall auf einen Feldweg an der Landesstraße

Erstellt in

Haßmersheim (BW) – Vermutlich zu spät erkannt hat eine 45-jährige Autofahrerin, dass eine vor ihr fahrende BMW-Lenkerin von der Landstraße zwischen Haßmersheim und Hochhausen nach rechts auf einen Feldweg abbiegen wollte.

Die Frau versuchte noch ihren Kia zum Stehen zu bringen und auszuweichen, fuhr aber so heftig in die Beifahrerseite des abbiegenden BMWs, dass dessen 22-jährige Fahrerin dabei schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die 45-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von mehr als 10.000 Euro.

Polizeipräsidium Heilbronn