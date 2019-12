Heilbronn – Fahndungsmaßnahmen nach versuchtem Raubdelikt in der Innenstadt

Erstellt in

Heilbronn (BW) – Gleich mehrere Streifenwagen und Polizisten zu Fuß, fahndeten am Donnerstagmittag in der Heilbronner Innenstadt nach einem mutmaßlichen Räuber.

Gegen 11.50 Uhr wurden Justizbeamte im Amtsgericht Heilbronn von einem 22-Jährigen angesprochen. Der Mann gab an, dass er soeben vor dem Amtsgericht in der Wilhelmstraße Opfer eines versuchten Raubes geworden sei. Laut Angaben des Geschädigten telefonierte er, in Richtung Insbrucker Straße gehend, mit seinem Mobiltelefon. Währenddessen soll ein Unbekannter versucht haben ihm das Telefon aus der Hand zu reißen.

Da dies misslang, soll der mutmaßliche Räuber dem 22-Jährigen gegen die Schläfe geschlagen haben. Der Unbekannte, circa 20 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, bekleidet mit einer weißen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose und einer auffälligen schwarzen Brille mit rechteckigen Gläsern und unter Alkoholeinfluss stehend, soll sich im Anschluss an das Gerangel in Richtung Innenstadt davon gemacht haben.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Geschädigte selbst mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Trotz eingeleiteter Sofortfahndung konnte der beschriebene Tatverdächtige nicht angetroffen werden.

Zeugen, die den Vorfall am Donnerstagmittag vor dem Amtsgericht Heilbronn in der Wilhelmstraße beobachten konnten, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Polizeipräsidium Heilbronn