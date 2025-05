Historische Ereignisse am 16. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 16. Mai blicken wir auf eine Reihe historischer Ereignisse zurück, die die Welt in den unterschiedlichsten Bereichen geprägt haben – von bahnbrechenden Erfindungen über gesellschaftliche Meilensteine bis hin zu weltpolitischen Umbrüchen. Unter all diesen Momenten ragt besonders ein technologischer Durchbruch heraus: die Fertigstellung des ersten Lasers durch den Physiker Theodore Maiman im Jahr 1960. Diese Erfindung markierte den Beginn eines neuen Zeitalters in Wissenschaft, Medizin und Kommunikation – und beeinflusst unser Leben bis heute in unzähligen Anwendungen.

1770 – Königliche Jugend: Marie Antoinette heiratet Louis-Auguste

Im Schloss Versailles findet die prunkvolle Hochzeit der 14-jährigen österreichischen Erzherzogin Marie Antoinette mit dem französischen Thronfolger Louis-Auguste statt. Die Verbindung soll das Bündnis zwischen Österreich und Frankreich festigen. Jahre später wird Louis-Auguste als Ludwig XVI. König – und das Paar tragische Figuren der Französischen Revolution.

1810 – Goethes Farbenlehre erscheint

Die Tübinger Cotta’sche Verlagsbuchhandlung veröffentlicht Goethes umfangreiches Werk Zur Farbenlehre. Die beiden Bände enthalten unter anderem seine „Beyträge zur Optik“ – ein Kontrapunkt zu Newtons Physik, in dem Goethe versucht, Farbe als subjektives Erlebnis zu deuten.

1836 – Edgar Allan Poe heiratet seine 13-jährige Cousine

Der Schriftsteller Edgar Allan Poe gibt seiner erst 13-jährigen Cousine Virginia Clemm das Jawort. Die Beziehung ist umstritten, doch Virginia inspiriert Poe zu zahlreichen Gedichten, darunter das berühmte „Annabel Lee“.

1881 – Die elektrische Straßenbahn startet in Berlin

Siemens & Halske setzen in Lichterfelde bei Berlin ein technisches Ausrufezeichen: Die erste elektrische Straßenbahn der Welt beginnt im Probebetrieb. Erfinder Werner von Siemens spricht allerdings lieber von einer „elektrischen Eisenbahn“.

1888 – Das Grammophon wird vorgestellt

In Philadelphia präsentiert Emil Berliner dem Franklin Institute das von ihm erfundene Grammophon – samt der dazugehörigen Schallplatte. Damit beginnt die moderne Geschichte der Tonaufzeichnung.

1913 – Der Eberswalder Goldschatz wird entdeckt

Auf dem Gelände eines Messingwerks in Finow stoßen Arbeiter auf einen der bedeutendsten Funde der europäischen Bronzezeit: Den Eberswalder Goldschatz, bestehend aus 81 Objekten mit einem Gesamtgewicht von rund 2,6 Kilogramm Gold.

1920 – Jeanne d’Arc wird heiliggesprochen

500 Jahre nach ihrem Tod wird die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc durch Papst Benedikt XV. offiziell in den Stand einer Heiligen erhoben. Sie gilt seither als Symbol für Mut, Glauben und patriotisches Handeln.

1923 – Telefonverbindung mit Zukunft

In Weilheim in Oberbayern geht die weltweit erste vollautomatische Telefon-Fernvermittlungsstelle in Betrieb. Die Netzgruppe verbindet 22 Ortsnetze und läutet ein neues Zeitalter in der Telekommunikation ein.

1946 – Das Handelsblatt erscheint erstmals

Die erste Ausgabe des Handelsblatts wird veröffentlicht. Die Wirtschaftszeitung entwickelt sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem der führenden wirtschaftsjournalistischen Medien Deutschlands.

1960 – Der erste Laser der Welt

Theodore Maiman stellt mit seinem Rubinlaser den weltweit ersten funktionsfähigen Laser vor. Eine Technologie, die seither in Medizin, Industrie, Forschung und Unterhaltung revolutionäre Entwicklungen ermöglicht hat.

1966 – Bob Dylan veröffentlicht Blonde on Blonde

Mit Blonde on Blonde erscheint das erste Doppelalbum der Rockgeschichte. Der amerikanische Songwriter Bob Dylan setzt damit neue Maßstäbe im Musikgeschäft und untermauert seinen Einfluss auf die Popkultur.

1975 – Junko Tabei bezwingt den Mount Everest

Als erste Frau erreicht die Japanerin Junko Tabei den Gipfel des höchsten Berges der Erde. Ihr Erfolg wird zu einem Meilenstein der Gleichberechtigung im Extremsport.

1981 – Karlheinz Böhm und die Geburtsstunde einer Hilfsorganisation

In der ZDF-Sendung Wetten, dass..? überrascht Karlheinz Böhm mit einer Wette: Wenn nur jeder dritte Zuschauer eine Mark spendet, könne man Not in Äthiopien lindern. Daraus entsteht Menschen für Menschen – eine der bekanntesten deutschen Hilfsorganisationen.

1995 – Das Kruzifix-Urteil

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Vorschrift in der Bayerischen Volksschulordnung, wonach in jedem Klassenzimmer ein Kreuz hängen soll, teilweise für verfassungswidrig. Das Urteil entfacht eine intensive Debatte über Religion im öffentlichen Raum.

2007 – Sarkozy wird französischer Präsident

Nicolas Sarkozy übernimmt das Präsidentenamt von Jacques Chirac. Der Wechsel an der Spitze der französischen Politik markiert einen Neuanfang, verbunden mit wirtschaftlichen Reformversprechen und einem neuen außenpolitischen Kurs.

Am 16. Mai zeigt sich eindrucksvoll, wie technologische Erfindungen, gesellschaftliche Entscheidungen und individuelle Lebensgeschichten weltweit Spuren hinterlassen – oft mit Folgen bis in unsere Gegenwart.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt