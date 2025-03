Historische Ereignisse am 7. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute, am 7. März 2025, blicken wir auf bedeutende Ereignisse der Vergangenheit zurück, die an diesem Datum die Welt geprägt haben. Besonders bemerkenswert ist die Patenterteilung für das Telefon im Jahr 1876 – eine Erfindung, die Kommunikation revolutionierte und unser Leben bis heute bestimmt. Doch auch in vielen anderen Bereichen wurden an diesem Tag bahnbrechende Entwicklungen angestoßen.

1876: Alexander Graham Bell erhält das Telefon-Patent

Der schottische Erfinder Alexander Graham Bell sichert sich das Patent für das Telefon – nur knapp zwei Stunden vor seinem Konkurrenten Elisha Gray. Die Erfindung des Telefons verändert die Welt grundlegend und legt den Grundstein für die moderne Telekommunikation.

1887: Gründung der North Carolina State University

In Raleigh, North Carolina, wird die North Carolina State University gegründet. Sie entwickelt sich zu einer der bedeutendsten Universitäten der USA mit einem starken Fokus auf Forschung und Technologie.

1897: Die ersten Cornflakes werden serviert

Der Arzt John Harvey Kellogg serviert in seinem Sanatorium in Michigan erstmals Cornflakes. Zusammen mit seinem Bruder Will Keith Kellogg revolutioniert er damit das Frühstücksverhalten und legt den Grundstein für eine weltbekannte Marke.

1907: Druckluftbohrhämmer im Lötschbergtunnel eingesetzt

Beim Bau des Schweizer Lötschbergtunnels kommen erstmals druckluftbetriebene Bohrhämmer zum Einsatz. Diese technologische Innovation beschleunigt den Tunnelbau erheblich und verbessert die Arbeitsbedingungen der Arbeiter.

1916: Entstehung der Bayerischen Motorenwerke (BMW)

Die Konkursmasse der Gustav Otto Flugmaschinenwerke wird mit den Rapp Motorenwerken zur Bayerischen Flugzeugwerke (BFW) fusioniert. 1922 geht daraus die heutige BMW AG hervor – ein Unternehmen, das weltweit für hochwertige Automobile und Motorräder steht.

1918: Gründung der Panasonic Corporation

In Japan wird die Panasonic Corporation ins Leben gerufen. Der Konzern entwickelt sich zu einem der führenden Elektronikunternehmen der Welt und prägt mit seinen Innovationen die Unterhaltungselektronikbranche.

1965: Erste Ausstrahlung des „Sonntagsrätsels“ mit Hans Rosenthal

Das „Sonntagsrätsel“ mit Hans Rosenthal feiert auf RIAS 1 Premiere. Was ursprünglich als kurzfristige Hörerbefragung gedacht war, wird zu einer beliebten Radiosendung mit Kultstatus.

1969: Apollo 9 testet die Mondlandefähre

Während der Apollo 9-Mission gelingt den Astronauten Rusty Schweickart und James McDivitt ein bedeutender Testflug mit der Mondlandefähre. Das erfolgreiche Andockmanöver ebnet den Weg für spätere Mondlandungen.

1970: Die Shōnan Monorail nimmt den Betrieb auf

In Kamakura, Japan, geht die Hängebahn Shōnan Monorail in Betrieb. Das innovative Transportsystem erleichtert den Stadtverkehr und dient als Vorbild für weitere Monorail-Projekte weltweit.

1971: Erste Folge von „Die Sendung mit der Maus“

Der WDR strahlt die erste Folge der „Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger“ aus. Ein Jahr später erhält das Format den bekannten Titel „Die Sendung mit der Maus“ und wird zu einer der erfolgreichsten Kindersendungen im deutschsprachigen Raum.

1976: Toni Innauer stellt neuen Skisprung-Weltrekord auf

Der österreichische Skispringer Toni Innauer springt in Oberstdorf 176 Meter weit und stellt damit einen neuen Weltrekord auf. Sein Sprung markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Skisports.

1980: Gründung von „Ärzte der Welt“

Nach internen Streitigkeiten bei „Ärzte ohne Grenzen“ gründet Bernard Kouchner mit 14 Mitstreitern die Hilfsorganisation „Médecins du Monde“ (Ärzte der Welt), die sich weltweit für medizinische Nothilfe einsetzt.

1988: Depeche Mode spielt ihr einziges DDR-Konzert

Die britische Band Depeche Mode tritt in der Berliner Werner-Seelenbinder-Halle auf – ihr einziges Konzert in der DDR. Die Veranstaltung wird zu einem legendären Ereignis für die ostdeutsche Musikszene.

1996: Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz zu Novartis

Die beiden Schweizer Pharmakonzerne Ciba-Geigy und Sandoz schließen sich zusammen und gründen Novartis. Es ist die bis dahin größte Fusion in der Geschichte der pharmazeutischen Industrie.

2004: „Langer Oskar“ in Hagen gesprengt

Das Bürohochhaus der Sparkasse Hagen, bekannt als „langer Oskar“, wird kontrolliert gesprengt. Mit einer Höhe von 98 Metern ist es das bis dato größte Gebäude in Europa, das durch eine Sprengung abgerissen wird.

2018: Verurteilung der rechtsextremen „Gruppe Freital“

Das Oberlandesgericht Dresden spricht acht Mitglieder der rechtsterroristischen „Gruppe Freital“ schuldig. Sie erhalten hohe Haftstrafen für Sprengstoffanschläge auf Asylunterkünfte und Angriffe auf Unterstützer von Flüchtlingen.

Jeder 7. März erzählt seine eigene Geschichte – von bahnbrechenden Erfindungen über kulturelle Meilensteine bis hin zu bedeutenden gesellschaftlichen Entwicklungen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt