Historische Ereignisse am 6. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 6. Mai 2025 blicken wir auf eine Vielzahl historischer Ereignisse zurück, die in Politik, Wissenschaft, Technik und Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen haben. Besonders hervorzuheben ist die symbolträchtige Eröffnung des Eurotunnels im Jahr 1994 – ein Meilenstein europäischer Zusammenarbeit, der Großbritannien und Frankreich unter dem Ärmelkanal miteinander verband und ein neues Zeitalter des Reisens einläutete. Doch auch zahlreiche weitere Entwicklungen prägen diesen Tag in der Geschichte.

1835 – Der erste Schritt zum Boulevardjournalismus

In New York City erscheint die erste Ausgabe des New York Herald. Herausgeber James Gordon Bennett senior etabliert damit das erste Massenblatt der Pressegeschichte. Für nur einen Cent wird die Zeitung zum Wegbereiter moderner Nachrichtenverbreitung.

1840 – Die Geburt der Briefmarke

Mit dem heutigen Tag erhält die „One Penny Black“ offiziell Gültigkeit. Als erste Briefmarke der Welt markiert sie den Beginn eines neuen Zeitalters im Postwesen und revolutioniert den weltweiten Briefverkehr.

1842 – Der Hamburger Brand zerstört das Rathaus

Nach tagelangen Feuern wendet sich der verheerende Brand in Hamburg nach Norden. Während die neu bezogene Börse gerettet werden kann, fällt das Rathaus den Flammen zum Opfer – ein schwerer Verlust für das Stadtbild und die Verwaltung.

1848 – Abschaffung der Prügelstrafe in Preußen

Ein bedeutender Schritt in Richtung humaner Strafsysteme: Die körperliche Züchtigung wird in Preußen abgeschafft. Der Staat erkennt damit erstmals gesetzlich die Menschenwürde im Strafvollzug an.

1851 – Erfindung der Kältemaschine

Der amerikanische Arzt John Gorrie erhält das Patent auf seine Kältemaschine. Obwohl ihm der wirtschaftliche Durchbruch verwehrt bleibt, gilt er als einer der Pioniere der modernen Kühltechnik.

1854 – Der Durchbruch für „La traviata“

Nach einer misslungenen Premiere im Vorjahr gelingt Giuseppe Verdi mit der überarbeiteten Fassung seiner Oper „La traviata“ ein grandioser Erfolg. Die Uraufführung im Teatro La Fenice in Venedig wird zum Triumph.

1859 – Goldfund in Colorado

Goldsucher John H. Gregory entdeckt im US-Bundesstaat Colorado die erste Goldader. Der Fund befeuert den bereits begonnenen Goldrausch und zieht Tausende Abenteurer in den Westen.

1953 – Meilenstein der Herzchirurgie

Dem US-Chirurgen John Heysham Gibbon gelingt die erste erfolgreiche Operation mit einer Herz-Lungen-Maschine. Seine Pionierleistung ebnet den Weg für moderne Herzoperationen.

1963 – Die Schweiz tritt dem Europarat bei

Mit der Schweiz wird das 17. Mitglied im Europarat aufgenommen. Das Land bekennt sich damit deutlich zu den Werten der europäischen Zusammenarbeit und der Menschenrechte.

1971 – Prototyp des Transrapid vorgestellt

In Ottobrunn stellt die Firma MBB den ersten funktionsfähigen Prototypen einer Magnetschwebebahn vor. Der Transrapid verspricht eine neue Ära des Hochgeschwindigkeitsverkehrs.

1974 – Rücktritt Willy Brandts

Nach der Aufdeckung der Guillaume-Affäre zieht Bundeskanzler Willy Brandt die Konsequenzen und erklärt in Bad Münstereifel seinen Rücktritt. Es ist ein politisches Beben in der Bundesrepublik Deutschland.

1991 – Start von B5 aktuell

Der Bayerische Rundfunk geht mit seinem neuen Informationsradio B5 aktuell auf Sendung. Die 24-Stunden-Nachrichtenwelle gehört heute zu den wichtigsten Nachrichtenquellen im Süden Deutschlands.

1994 – Der Eurotunnel verbindet Europa

Königin Elisabeth II. und Präsident François Mitterrand eröffnen den Eurotunnel offiziell. Die 50 Kilometer lange Unterwasserverbindung revolutioniert den Reise- und Güterverkehr zwischen Frankreich und Großbritannien.

1994 – Klage gegen Bill Clinton

Paula Jones, eine ehemalige Regierungsangestellte, reicht Klage gegen US-Präsident Bill Clinton wegen sexueller Belästigung ein. Der Fall zieht international Aufmerksamkeit auf sich und prägt das Bild der US-Politik.

1996 – Hyundai expandiert nach Indien

Die Hyundai Motor Company gründet ihre indische Tochtergesellschaft. Damit legt der südkoreanische Autobauer den Grundstein für eine der heute größten Automobilproduktionen auf dem Subkontinent.

2001 – Der erste Weltraumtourist kehrt zurück

Dennis Tito landet nach neun Tagen im All wieder auf der Erde. Als erster Weltraumtourist der Geschichte wird er zum Symbol für die Öffnung des Weltalls für private Raumfahrt.

2017 – Kipchoge verpasst Marathonrekord knapp

Im Rahmen eines Nike-Projekts versucht Eliud Kipchoge, die Marathondistanz unter zwei Stunden zu laufen. Trotz enormer Leistung verpasst er die magische Grenze um nur 26 Sekunden – ein Rekordversuch, der dennoch Sportgeschichte schreibt.

Diese Ereignisse zeigen: Der 6. Mai war und ist ein Tag voller Umbrüche, Erfindungen und Wendepunkte – sowohl im Großen wie im Kleinen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt