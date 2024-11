Historische Ereignisse am 29. November

Am 29. November 1814 markierte eine technische Innovation den Beginn eines neuen Zeitalters in der Medienlandschaft. Die Londoner Tageszeitung The Times wurde erstmals mit der von Friedrich Koenig erfundenen Schnellpresse gedruckt. Diese bahnbrechende Erfindung ermöglichte eine Produktionsrate von 1.100 Exemplaren pro Stunde und legte den Grundstein für die Ära der Massenblätter.

1877: Edison und der Phonograph

Thomas Alva Edison präsentierte an diesem Tag sein neues Gerät, den Phonographen. Diese Erfindung erlaubte es, Töne erstmals aufzunehmen und abzuspielen – ein Meilenstein, der die Musik- und Unterhaltungsindustrie revolutionierte.

1896: Blutdruckmessung wird präziser

Der italienische Arzt Scipione Riva-Rocci stellte 1896 ein Gerät zur Blutdruckmessung vor, das sogenannte Sphygmomanometer. Es war ein bedeutender Fortschritt in der Medizin und bildet die Grundlage moderner Blutdruckmessgeräte.

1899: Gründung des FC Barcelona

Der Schweizer Joan Gamper gründete in Barcelona den Fußballclub FC Barcelona. Heute zählt der Verein zu den erfolgreichsten und bekanntesten Fußballclubs der Welt.

1906: Die Geburt von Lancia

In Turin gründeten Vincenzo Lancia und Claudio Fogolin den Automobilhersteller Lancia. Das Unternehmen etablierte sich schnell als Innovator und Vorreiter in der Automobilindustrie.

1909: Die Eröffnung der Bergensbanen

Die Fertigstellung der Gebirgsbahn zwischen Oslo und Bergen, bekannt als Bergensbanen, war ein bedeutender Moment für die Infrastruktur Norwegens. Sie verband die beiden Städte über eine beeindruckende Gebirgsroute.

1929: Überflug des Südpols

Richard E. Byrd gelang mit seiner Antarktisexpedition der erste Überflug des Südpols. Dieses waghalsige Unterfangen gilt als eines der größten Abenteuer der frühen Luftfahrtgeschichte.

1935: Einweihung der Deutschlandhalle

Die Deutschlandhalle in Berlin, damals die größte Mehrzweckhalle der Welt, wurde eingeweiht. Sie bot Platz für 10.000 Menschen und war ein Symbol für die gigantomanischen Projekte der NS-Zeit.

1946: Gründung der Allgemeinen Zeitung

Mit französischer Lizenz wurde in Mainz die Allgemeine Zeitung gegründet, die später eine Schlüsselrolle bei der Entstehung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spielte.

1951: Erster unterirdischer Kernwaffentest

Auf der Nevada Test Site in den USA fand der erste unterirdische Kernwaffentest statt. Diese neue Testmethode reduzierte die freigesetzten radioaktiven Partikel in die Atmosphäre, was jedoch die Gefährlichkeit solcher Tests nicht minderte.

1961: Mercury-Atlas 5 und Schimpanse Enos

Mit dem Schimpansen Enos an Bord absolvierte die NASA einen erfolgreichen Orbitalflug. Die Mission war ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur bemannten Raumfahrt.

1969: Veröffentlichung von Let It Bleed

Die Rolling Stones veröffentlichten eines ihrer ikonischen Alben, Let It Bleed. Es war das letzte Album, an dem Gründungsmitglied Brian Jones mitwirkte.

1970: Premiere des Tatorts

Die erste Folge der legendären Krimireihe Tatort, „Taxi nach Leipzig“, wurde ausgestrahlt. Diese Serie ist heute ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft.

1971: Entführung von Theo Albrecht

Der Aldi-Mitinhaber Theo Albrecht wurde entführt. Die Entführung machte Schlagzeilen und wurde zu einem der bekanntesten Kriminalfälle Deutschlands.

1990: Premiere von Arielle, die Meerjungfrau

Disneys Arielle, die Meerjungfrau feierte seine deutschsprachige Premiere und wurde schnell zu einem Klassiker der Filmgeschichte.

1996: Durchbruch bei weißen LEDs

In Japan präsentierte die Firma Nichia die weltweit erste weiße LED mit hoher Lichtausbeute. Diese Erfindung basierte auf der Arbeit von Shuji Nakamura und führte zu einer Revolution in der Beleuchtungstechnik.

2013: PlayStation 4 kommt nach Europa

Mit der Veröffentlichung der PlayStation 4 setzte Sony neue Maßstäbe in der Welt der Spielkonsolen. Sie erfreut sich bis heute großer Beliebtheit.

2020: Romain Grosjeans Unfall

Beim Großen Preis von Bahrain überlebte Romain Grosjean einen der schwersten Unfälle der Formel-1-Geschichte mit Verbrennungen an den Händen. Sein Überleben verdankt er den modernen Sicherheitsstandards der Rennserie.

Jedes dieser Ereignisse hat die Welt auf seine Weise geprägt, doch die Einführung der Schnellpresse im Jahr 1814 war ein Wendepunkt in der Geschichte der Kommunikation. Sie legte den Grundstein für eine breitere Verbreitung von Wissen und Informationen, die bis heute unser Leben prägt.

