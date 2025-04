Historische Ereignisse am 19. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 19. April 2025 blicken wir zurück auf zahlreiche Ereignisse, die diese Welt auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Vom Beginn einer royalen Brautfahrt über technische Meilensteine bis hin zu kulturellen Momenten, die Generationen geprägt haben. Besonders sticht dabei ein Ereignis heraus, das die digitale Welt bis heute beeinflusst: die Veröffentlichung von Gordon Moores bahnbrechender Beobachtung zur Entwicklung der Mikrochip-Technologie. Sie legte den Grundstein für unser digitales Zeitalter.

1770 – Marie Antoinette auf dem Weg zur französischen Krone

Die junge österreichische Erzherzogin Marie Antoinette wird symbolisch mit dem französischen Thronfolger Louis-Auguste verheiratet – ein politisches Bündnis, das zwei Tage später mit ihrer Reise nach Versailles seinen Lauf nimmt. Diese Verbindung wird später tragisch enden, doch an diesem Tag beginnt eine der bekanntesten Schicksalsgeschichten Europas.

1805 – Die Revolution am Webstuhl

Joseph-Marie Jacquard verbessert mit seinem neu entwickelten Webstuhl die Produktion gemusterter Stoffe grundlegend. Durch Lochkarten wird ein automatisierter Prozess möglich – ein früher Vorläufer der Programmierung und ein Meilenstein der industriellen Automatisierung.

1879 – Der FC St. Gallen wird gegründet

In der Schweiz entsteht mit dem FC St. Gallen der älteste noch bestehende Fußballverein des Landes. Der Verein gehört zu den Pionieren des kontinentalen Fußballs und ist bis heute fester Bestandteil der Schweizer Super League.

1897 – Premiere des Boston-Marathons

Zum ersten Mal findet der Boston-Marathon statt – mit nur 15 Teilnehmern. Heute gehört der Lauf zu den bekanntesten und traditionsreichsten Marathonveranstaltungen der Welt.

1909 – Amphibienfahrzeug erhält deutsches Patent

Jean Rech aus Mehlem sichert sich das Patent auf ein Fahrzeug, das sich sowohl an Land als auch im Wasser fortbewegen kann. Eine technische Kuriosität mit praktischem Potenzial.

1912 – Titanic-Unglück wird offiziell untersucht

Drei Tage nach dem Untergang der Titanic beginnen im US-Senat die offiziellen Anhörungen. Über 80 Zeugen werden in den kommenden Wochen befragt, um die Ursachen der Katastrophe zu klären, die über 1.500 Menschen das Leben kostete.

1943 – LSD-Selbstversuch wird zum „Fahrradtag“

Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann testet bewusst die Wirkung des von ihm entdeckten LSD – eine Erfahrung, die er während einer Fahrradfahrt macht. Diese Szene wird später zur Ikone der Popkultur.

1956 – Traumhochzeit in Monaco

Grace Kelly, US-amerikanische Filmschauspielerin, heiratet Fürst Rainier III. von Monaco. Der Tag wird zu einem der spektakulärsten Medienspektakel seiner Zeit – die Märchenhochzeit schlechthin.

1965 – Mooresches Gesetz verändert die digitale Welt

Gordon Moore formuliert die These, dass sich die Leistungsfähigkeit von Mikrochips regelmäßig verdoppelt. Diese Beobachtung prägt über Jahrzehnte die Entwicklung der Computertechnik – und damit unser modernes Leben.

1971 – Erste Raumstation startet ins All

Mit Saljut 1 beginnt die Ära bemannter Raumstationen. Die Sowjetunion bringt das Modul ins All, das dort 123 Tage im Einsatz ist – ein Pionierprojekt der Raumfahrt.

1972 – Rauch-Haus-Räumung erschüttert Berlin

Eine Polizeiaktion beendet die Besetzung des Georg-von-Rauch-Hauses. Die Räumung wird später im Lied „Rauch-Haus-Song“ von Ton Steine Scherben musikalisch verarbeitet – ein bedeutender Moment der deutschen Protestkultur.

1984 – Australien erhält neue Nationalhymne

„Advance Australia Fair“ wird offiziell zur Nationalhymne erklärt und ersetzt damit das bisherige „God Save the Queen“. Ein Schritt zu mehr nationaler Identität für Australien.

1987 – Die Simpsons geben ihr TV-Debüt

In der Tracey Ullman Show erscheint erstmals ein Kurzfilm mit der Zeichentrickfamilie Simpson. Aus dem Clip wird eine der langlebigsten und einflussreichsten TV-Serien der Welt.

1988 – Public Enemy veröffentlicht Rap-Meilenstein

Das Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back setzt neue Maßstäbe im Rap-Genre. Public Enemy liefert damit ein gesellschaftspolitisch aufgeladenes Werk, das Musikgeschichte schreibt.

1999 – Bundestag zieht in den Reichstag ein

Mit der feierlichen Wiedereröffnung des Reichstagsgebäudes in Berlin wird dieses zum neuen Sitz des Deutschen Bundestags. Am selben Tag wird auch das Leo-Baeck-Haus als Sitz des Zentralrats der Juden eingeweiht – ein symbolträchtiger Tag für die deutsche Demokratie.

2006 – Spatenstich für den A380 in Hamburg

Auf dem Flugplatz Hamburg-Finkenwerder beginnt der Ausbau der Landebahn. Die Maßnahme erlaubt es künftig, den Airbus A380 regelmäßig zu empfangen – ein Meilenstein für den deutschen Flugzeugbau.

2011 – Goldpreis knackt 1.500-Dollar-Marke

Erstmals übersteigt der Goldpreis an der New Yorker Börse die Schwelle von 1.500 Dollar pro Unze. Das Edelmetall gewinnt zunehmend an Bedeutung als Krisenwährung und Wertanlage.

2018 – Eberhard Zorn wird Generalinspekteur

In Berlin übernimmt General Eberhard Zorn das höchste militärische Amt der Bundeswehr. Der neue Generalinspekteur steht fortan an der Spitze der strategischen Führung der deutschen Streitkräfte.

Viele dieser Ereignisse mögen auf den ersten Blick unterschiedlich wirken – doch sie alle zeigen, wie facettenreich der 19. April in der Geschichte war: ein Tag zwischen Fortschritt, Kultur, Politik und Innovation.

