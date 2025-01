Posted in

Historische Ereignisse am 18. Januar: Meilensteine der Geschichte

Manche Tage schreiben Geschichte – so auch der 18. Januar. Besonders James Cooks Entdeckung Hawaiis im Jahr 1778 gilt als ein bedeutender Moment, der den Blick auf die Welt und die Südsee für immer veränderte. Doch auch andere Ereignisse dieses Datums haben in unterschiedlichsten Bereichen ihre Spuren hinterlassen.

1775: James Cook und die Cooper-Insel

Der britische Entdecker James Cook sichtete auf seiner zweiten Weltreise die unbewohnte Cooper-Insel im Südatlantik. Obwohl die Insel keine Bewohner hatte, markierte sie einen weiteren Meilenstein in der Kartierung der Weltmeere.

1778: James Cook entdeckt Hawaii

Auf seiner dritten Südseereise landete James Cook als erster Europäer auf den Hawaii-Inseln, die er zu Ehren des Earl of Sandwich „Sandwich-Inseln“ nannte. Diese Begegnung prägte die kulturellen und historischen Beziehungen zwischen Europa und der Südsee nachhaltig.

1799: Patent für die Langsiebpapiermaschine

Der Franzose Nicholas-Louis Robert erhielt ein Patent auf die Langsiebpapiermaschine. Diese Erfindung revolutionierte die Papierherstellung und legte den Grundstein für industrielle Druckerzeugnisse.

1825: Wiedereröffnung des Bolschoi-Theaters

Nach dem verheerenden Brand von 1805 wurde das Petrowski-Theater von Joseph Bové wiederaufgebaut und unter dem neuen Namen „Bolschoi-Theater“ eröffnet. Mit dem Prolog „Der Triumph der Musen“ begann eine glanzvolle Ära des russischen Balletts und Theaters.

1887: Synthese des Amphetamins

Der Chemiker Lazăr Edeleanu stellte an der Friedrich-Wilhelms-Universität erstmals Amphetamin her. Diese Verbindung spielte später eine kontroverse Rolle in der Medizin und Gesellschaft.

1911: Erste Landung auf einem Schiff

Der Flugpionier Eugene Burton Ely schrieb Luftfahrtgeschichte, als ihm die erste Landung auf einem Schiff gelang. Das dabei genutzte Fanghakensystem wird bis heute auf Flugzeugträgern eingesetzt.

1945: Goebbels’ letzte Propagandarede

Zwei Tage nach Hitlers Ankunft in Berlin hielt Joseph Goebbels auf dem Wilhelmplatz eine seiner letzten Reden, die filmisch festgehalten wurde. Die Worte „…unsere Mauern mögen brechen, aber unsere Herzen nie…“ wurden zum Symbol des letzten NS-Propagandaaufgebots.

1951: Filmdebüt „Die Sünderin“

Die Premiere von „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef löste einen Skandal aus. Vorwürfe der Verherrlichung von Prostitution und Suizid führten zu Aufführungsverboten, die das öffentliche Interesse am Film nur weiter steigerten.

1953: Gründung des Deutschen Badminton-Verbands

Mit der Gründung des Deutschen Badminton-Verbands begann die offizielle Förderung dieses Sports in Deutschland. Hans Riegel jr., der erste Präsident, trieb die Entwicklung maßgeblich voran.

1956: Aufbau der Nationalen Volksarmee (NVA)

Die Volkskammer der DDR beschloss die Aufstellung der NVA. Damit wurde die DDR zu einem zentralen Akteur im Kalten Krieg, bewaffnet mit einer eigenen Armee.

1969: Premiere der ZDF-Hitparade

Die erste Sendung der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck als Moderator wurde ausgestrahlt. Sie entwickelte sich zu einer der einflussreichsten Musiksendungen Deutschlands.

1990: Festnahme von Marion Barry

Washingtons Bürgermeister Marion Barry wurde vom FBI wegen Drogenbesitzes festgenommen. Der Vorfall löste eine politische Krise aus und beschädigte sein öffentliches Image nachhaltig.

1993: Erstausgabe des Nachrichtenmagazins Focus

Der Focus erschien erstmals im Burda-Verlag. Unter der Leitung von Hubert Burda und Helmut Markwort setzte das Magazin neue Maßstäbe im deutschen Journalismus.

1996: Brandanschlag in Lübeck

Ein tragischer Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Lübeck kostete zehn Menschen das Leben. Der Vorfall erschütterte Deutschland und rückte die Themen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in den Fokus.

2000: Rücktritt von Helmut Kohl

Der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl trat als Ehrenvorsitzender der CDU zurück. Hintergrund war die CDU-Spendenaffäre, die sein politisches Vermächtnis überschattete.

2000: Meteorit Tagish Lake

Ein etwa 4,5 Milliarden Jahre alter Meteorit schlug im zugefrorenen Tagish Lake in Kanada ein. Seine Zusammensetzung bietet bis heute wertvolle Einblicke in die Entstehung des Sonnensystems.

2002: Rudi Cerne übernimmt Aktenzeichen XY

Rudi Cerne trat die Moderation von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ an und wurde bald zu einem Gesicht der Verbrechensaufklärung im deutschen Fernsehen.

2005: Vorstellung des Airbus A380

Der Prototyp des Airbus A380 wurde in Toulouse der Weltöffentlichkeit präsentiert. Das größte Passagierflugzeug seiner Zeit setzte neue Maßstäbe in der Luftfahrt.

Die Geschichte zeigt, wie unterschiedlich die Ereignisse eines einzigen Tages sein können – von Entdeckungen über kulturelle Meilensteine bis hin zu tragischen Vorfällen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt