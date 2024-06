Historische Ereignisse am 28. Juni

Posted in

Am 28. Juni fanden zahlreiche bedeutende Ereignisse in der Geschichte statt, die sowohl weltweit als auch in Deutschland von großer Bedeutung sind. Hier eine Auswahl:

1. Attentat von Sarajevo (1914)

Am 28. Juni 1914 wurden der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie in Sarajevo von Gavrilo Princip, einem Mitglied der serbisch-nationalistischen Bewegung „Junges Bosnien“, ermordet. Dieses Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte​ (Holocaust Encyclopedia)​​ (KOSMO)​​ (Chroniknet)​.

2. Schlacht auf dem Amselfeld (1389)

Am 28. Juni 1389 (nach gregorianischem Kalender) fand die Schlacht auf dem Amselfeld zwischen dem serbischen Fürstentum und dem Osmanischen Reich statt. Diese Schlacht markierte einen entscheidenden Moment in der Geschichte des Balkans und wird oft als Beginn der osmanischen Vorherrschaft in der Region betrachtet​ (KOSMO)​.

3. Verabschiedung der Vidovdan-Verfassung (1921)

Am 28. Juni 1921 wurde die Vidovdan-Verfassung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen verabschiedet. Diese Verfassung sollte eine zentralistische und monarchische Staatsordnung etablieren, wurde jedoch 1929 wieder außer Kraft gesetzt​ (KOSMO)​.

4. Jugoslawien aus dem Kominform ausgeschlossen (1948)

Am 28. Juni 1948 wurde Jugoslawien unter der Führung von Josip Broz Tito aus dem Kominform (Informationsbüro der Kommunistischen und Arbeiterparteien) ausgeschlossen. Dieser Ausschluss markierte den Beginn eines Bruchs zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion​ (KOSMO)​.

5. Beginn der deutschen Offensive gegen Stalingrad (1942)

Am 28. Juni 1942 startete Deutschland eine große Sommeroffensive gegen Stalingrad, die als eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs bekannt wurde und entscheidend für den Verlauf des Krieges an der Ostfront war​ (Holocaust Encyclopedia)​.

6. Amselfeld-Rede von Slobodan Milošević (1989)

Zum 600. Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld hielt der serbische Präsident Slobodan Milošević am 28. Juni 1989 eine Rede, die als nationalistischer Aufruf interpretiert wurde und als einer der Faktoren für die späteren Jugoslawienkriege betrachtet wird​ (KOSMO)​.

7. Auslieferung von Slobodan Milošević an das Kriegsverbrechertribunal (2001)

Am 28. Juni 2001 wurde Slobodan Milošević, der ehemalige Präsident Jugoslawiens, an das Internationale Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgeliefert, wo er wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde​ (KOSMO)​.

Diese Ereignisse zeigen die historische Bedeutung des 28. Juni in verschiedenen Epochen und Regionen der Welt. Sie verdeutlichen auch die weitreichenden Auswirkungen von Entscheidungen und Handlungen an diesem Datum.

