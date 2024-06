Wichtigste Ereignisse vom 27. Juni 2024 Zusammenfassung

Am gestrigen 27. Juni 2024 ereigneten sich weltweit bedeutende Geschehnisse. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten des Tages.

Prozess gegen Christian B. fortgesetzt

Der Prozess gegen Christian B. wegen fünf Sexualstraftaten wurde nach einer Verhandlungspause fortgesetzt. Der Angeklagte steht im Verdacht, mehrere Vergewaltigungen und Fälle von Kindesmissbrauch begangen zu haben. Er wird auch mit dem Verschwinden der britischen Madeleine McCann in Verbindung gebracht​.

Iran wählt neuen Präsidenten

Nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberunglück stehen im Iran Präsidentschaftswahlen an. Die Kandidaten Said Dschalili, Mohammed Bagher Ghalibaf und Massud Peseschkian haben die besten Chancen, wobei eine Stichwahl nicht ausgeschlossen ist​ ​.

Zweifel an Einigung auf deutschen Haushalt

Laut dem ZDF-Politbarometer zweifeln 50 Prozent der Befragten daran, dass die Bundesregierung sich in den kommenden Wochen auf den Haushalt für 2025 einigen wird. Trotz des möglichen Scheiterns glauben nur 27 Prozent, dass die Ampel-Koalition daran zerbrechen wird​​.

USA bereiten sich auf mögliche Evakuierungen im Libanon vor

Aufgrund wachsender Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon bereiten die USA Evakuierungspläne vor. Sollte es im Gaza-Konflikt keine Einigung auf eine Waffenruhe geben, könnte es zu einer militärischen Konfrontation kommen.

Mindestens fünf Tote bei Busunglück in der Slowakei

Bei einem Zusammenstoß eines Schnellzugs mit einem Bus in der Slowakei kamen mindestens fünf Menschen ums Leben. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Prag und Budapest.

Schlagabtausch von Biden und Trump

Am 27. Juni 2024 kam es zu einem hitzigen TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Amtsvorgänger Donald Trump. In der Debatte beschuldigte Biden Trump mehrfach der Lüge, insbesondere in Bezug auf dessen Aussagen zur Wirtschaftspolitik und zur Lage an der Grenze. Trump wiederum kritisierte Bidens Wirtschaftspolitik scharf und machte ihn für die hohe Inflation verantwortlich, die er als zerstörerisch für das Land bezeichnete. Biden verteidigte seine Bilanz, betonte jedoch, dass noch mehr getan werden müsse, um die Probleme der Arbeiterklasse zu lösen​.

In der Debatte ging es auch um die Frage, ob Trump das Wahlergebnis im November akzeptieren würde. Trump wich mehrfach aus und sagte nur, dass er das Ergebnis akzeptieren würde, wenn es eine „faire, legale und gute Wahl“ sei. Diese vage Antwort erinnerte an seine Weigerung, das Ergebnis der Wahl 2020 anzuerkennen​​.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt