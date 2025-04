Hollywood-Legende Richard Chamberlain ist tot – Der ewige Herzensbrecher der 80er

Richard Chamberlain ist tot – Der US-amerikanische Schauspieler Richard Chamberlain ist am 29. März 2025 im Alter von 90 Jahren in seinem Haus im hawaiianischen Waimānalo verstorben. Laut seinem Sprecher Harlan Boll erlag der Schauspieler den Komplikationen eines Schlaganfalls. Mit ihm verliert die Film- und Fernsehlandschaft einen der charismatischsten Darsteller der TV-Geschichte – einen Mann, der Millionen Zuschauer weltweit berührte.

Schon in den 1960er Jahren wurde Richard Chamberlain mit der Rolle des Dr. Kildare zum Fernsehstar. Doch es waren die 70er und 80er, die ihn zur Ikone machten: „Shōgun“, „Der Graf von Monte Christo“, „Die drei Musketiere“ – und allen voran seine Rolle als Pater Ralph de Bricassart in „Die Dornenvögel“ (1983), mit der er endgültig zur Legende wurde. Als innerlich zerrissener Priester zwischen Berufung und verbotener Liebe faszinierte er Millionen und wurde – trotz oder gerade wegen der moralischen Ambivalenz seiner Figur – zu einem der großen TV-Herzensbrecher seiner Zeit.

Geboren am 31. März 1934 in Beverly Hills, Kalifornien, als George Richard Chamberlain, wuchs er im Schatten Hollywoods auf. Nach einem Kunstgeschichtestudium und Dienst in der US-Armee begann er eine beispiellose Karriere auf Bühne und Bildschirm. Neben TV-Erfolgen überzeugte Chamberlain auch auf der Theaterbühne, unter anderem als Hamlet, in „My Fair Lady“ oder „The Sound of Music“.

Sein Privatleben hielt Chamberlain lange unter Verschluss. Erst mit seiner Autobiografie „Shattered Love“ im Jahr 2003 sprach er offen über seine Homosexualität und die Herausforderungen, die sie in einem konservativen Hollywood mit sich brachte. Jahrzehntelang war er mit dem Schauspieler und Produzenten Martin Rabbett liiert, mit dem er ein zurückgezogenes Leben auf Hawaii führte.

Richard Chamberlain war mehr als ein Schauspieler. Er war eine Projektionsfläche für Sehnsüchte, ein Mann mit Tiefgang und Stil, der seine Rollen mit emotionaler Intensität und feinem Gespür verkörperte. Er schenkte der Welt Charaktere, die noch lange nachhallen werden.

Richard Chamberlain ist tot – R.I.P.

Sein Tod reißt eine Lücke – nicht nur in der Filmwelt, sondern auch in den Herzen all jener, die mit seinen Filmen aufgewachsen sind, mitgelitten, mitgeliebt und mitgefiebert haben.

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist in Gedanken bei der Familie, den Freunden und allen Wegbegleitern von Richard Chamberlain (hk).