Peter Sattmann ist tot – Schauspieler im Alter von 77 Jahren am 1. Weihnachtstag gestorben – Der deutsche Schauspieler Peter Sattmann ist am 25. Dezember 2025, dem ersten Weihnachtsfeiertag, im Alter von 77 Jahren gestorben. Er erlag einer langwierigen Krankheit in seinem Wohnort in Brandenburg – nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag.
Sattmann wurde am 26. Dezember 1947 in Zwickau geboren und wuchs in Friedrichshafen am Bodensee auf. Nach seiner Ausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule begann er 1969 seine Theaterlaufbahn am Deutschen Theater in Göttingen. In den folgenden Jahrzehnten wurde er zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Theaterlandschaft, spielte unter anderem an renommierten Häusern in Stuttgart und Bochum und wurde für seine Bühnenpräsenz vielfach gelobt.
Neben seiner Theaterarbeit wurde Sattmann einem breiten Publikum durch seine zahlreichen Film- und Fernsehrollen bekannt. In mehr als 180 Produktionen stand er vor der Kamera und prägte Serien und Filme durch seine Vielseitigkeit. Zu seinen bemerkenswerten Auftritten zählen Rollen in Krimiserien wie Tatort oder Der Alte sowie in beliebten TV-Filmen und Reihen. Sein Schauspiel zeichnete sich durch eine tiefgründige Emotionalität, ein markantes Profil und eine spürbare Präsenz aus.
Sattmann war nicht nur als Darsteller erfolgreich, sondern auch als Autor, Regisseur und Musiker aktiv. Er schrieb Theaterstücke, komponierte Musik und veröffentlichte 2019 eine Autobiografie, in der er sein bewegtes Leben und seine künstlerischen Erfahrungen reflektierte. Sein kreativer Einfluss reichte über die reine Schauspielkunst hinaus und machte ihn zu einem geschätzten Künstler der deutschen Kulturszene.
Privat hinterlässt Peter Sattmann mehrere Kinder. Aus einer langjährigen Partnerschaft mit der Schauspielerin Katja Riemann stammt seine Tochter Paula, die ebenfalls im Film- und Kulturbereich tätig ist. Seine Familie, Freunde und Weggefährten trauern um einen vielseitigen Künstler, dessen Wirken in Theater, Film und Fernsehen unvergessen bleibt.
Das gesamte Redaktionsteam ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. (hk)
