Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Peter Sattmann ist tot – Schauspieler im Alter von 77 Jahren am 1. Weihnachtstag gestorben

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Medien-News, Stars und Sternchen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Zur Person

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Trauer-Nachruf- Beileid

Peter Sattmann ist totSchauspieler im Alter von 77 Jahren am 1. Weihnachtstag gestorben – Der deutsche Schauspieler Peter Sattmann ist am 25. Dezember 2025, dem ersten Weihnachtsfeiertag, im Alter von 77 Jahren gestorben. Er erlag einer langwierigen Krankheit in seinem Wohnort in Brandenburg – nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag.

Sattmann wurde am 26. Dezember 1947 in Zwickau geboren und wuchs in Friedrichshafen am Bodensee auf. Nach seiner Ausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule begann er 1969 seine Theaterlaufbahn am Deutschen Theater in Göttingen. In den folgenden Jahrzehnten wurde er zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Theaterlandschaft, spielte unter anderem an renommierten Häusern in Stuttgart und Bochum und wurde für seine Bühnenpräsenz vielfach gelobt.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Neben seiner Theaterarbeit wurde Sattmann einem breiten Publikum durch seine zahlreichen Film- und Fernsehrollen bekannt. In mehr als 180 Produktionen stand er vor der Kamera und prägte Serien und Filme durch seine Vielseitigkeit. Zu seinen bemerkenswerten Auftritten zählen Rollen in Krimiserien wie Tatort oder Der Alte sowie in beliebten TV-Filmen und Reihen. Sein Schauspiel zeichnete sich durch eine tiefgründige Emotionalität, ein markantes Profil und eine spürbare Präsenz aus.

Sattmann war nicht nur als Darsteller erfolgreich, sondern auch als Autor, Regisseur und Musiker aktiv. Er schrieb Theaterstücke, komponierte Musik und veröffentlichte 2019 eine Autobiografie, in der er sein bewegtes Leben und seine künstlerischen Erfahrungen reflektierte. Sein kreativer Einfluss reichte über die reine Schauspielkunst hinaus und machte ihn zu einem geschätzten Künstler der deutschen Kulturszene.

Privat hinterlässt Peter Sattmann mehrere Kinder. Aus einer langjährigen Partnerschaft mit der Schauspielerin Katja Riemann stammt seine Tochter Paula, die ebenfalls im Film- und Kulturbereich tätig ist. Seine Familie, Freunde und Weggefährten trauern um einen vielseitigen Künstler, dessen Wirken in Theater, Film und Fernsehen unvergessen bleibt.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Das gesamte Redaktionsteam ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. (hk)

Quellen: Wikipedia, T-Online, ZDF Heute, Deutschlandfunk, WELT / dpa

Das könnte Sie auch interessieren ...

Brot statt Böller: Freude teilen zu Silvester

Leistungskürzen im Gesundheitsbereich - Martin Sichert (AfD): Wer Gesundheitsleistungen weiter kürzt, legt die Axt an den sozialen Frieden

Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit für alle Ortskräfte aus Afghanistan! … und das nicht nur zur Weihnachtszeit

Heiligabend Bedeutung & Bräuche – Warum dieser Abend das Herz von Weihnachten ist

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet

Gedenkveranstaltung in Magdeburg – Haseloff: Wir kapitulieren nicht vor dem Terror

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Niedersachsen investiert eine Million Euro in die Förderung innovativer Projekte

Weihnachtssingen in der Sternenbrücke mit Rolf Zuckowski: Strahlende Gesichter und unvergessliche Momente

Pleitewelle in Deutschland verschärft sich - Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

1001 Namen - Klanginstallation am Musikgully vor dem Hauptbahnhof Hannover mit Margot Käßmann, Denise M`Baye, Herbert Schmalstieg und Stephan Weil

Kerstin Przygodda / Martin Reichardt: Mädchen schützen – dem Beispiel Österreichs beim Kinderkopftuchverbot folgen

Digitaler Stress? Zeit für eine Pause!

Loreley Touristik: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley

Hitlergruß im Klassenzimmer - Exklusive BR-Recherche: Umfrage zu menschen- oder demokratiefeindlichen Vorfällen an bayerischen Schulen

Tierversuche rückläufig - PETA fordert Regierung zu mehr Maßnahmen auf

Sozialwahl 2029: Selbstverwaltung macht Online-Wahlen möglich

Schlagworte: #1. Weihnachtstag #29.12.2025 #Aktuell #deutscher Schauspieler #deutscher Schauspieler gestorben #Fernsehen #Film #hk #Kultur #Kulturszene #Nachrichten #Nachruf #News #Peter Sattmann #Peter Sattmann gestorben #Peter Sattmann ist tot #Peter Sattmann Tod #Peter Sattmann tot #Prominente #Prominente Todesfälle #Prominente Todesfälle 2025 #Schauspieler Peter Sattmann #Theater #Todesmeldung #Todesmeldung Peter Sattmann #Weihnachten

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com