Jacques Breuer ist tot – Der beliebte Schauspieler und Synchronsprecher ist im Alter von 67 Jahren verstorben

Jacques Breuer ist tot – Der Schauspieler und Synchronsprecher Jacques Breuer ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Er starb bereits am 5. September 2024 in München an den Folgen eines Schlaganfalls. Bekannt wurde Breuer einem breiten Publikum vor allem durch seine Rollen in deutschen Fernsehkrimis wie „Tatort“, „Derrick“ und „Der Alte“. Er war auch als Synchronsprecher aktiv, wo er unter anderem Viggo Mortensen in der Rolle des Aragorn in „Der Herr der Ringe“ seine Stimme lieh.

Breuer stammte aus einer renommierten österreichischen Schauspielerfamilie und begann seine Karriere an den Münchner Kammerspielen, bevor er freischaffend als Schauspieler und Sprecher tätig wurde. Seine vielseitige Arbeit umfasste über 80 Rollen in Film und Fernsehen, zuletzt auch Auftritte in Produktionen wie „Aktenzeichen XY… ungelöst“.

Neben seiner Schauspielkarriere litt Breuer in den letzten Jahren an gesundheitlichen Problemen, darunter Diabetes, die bereits 2022 zu schweren Komplikationen führten. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen blieb er bis zuletzt ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und wird als außergewöhnlicher Darsteller und markante Stimme in Erinnerung bleiben​.

Das gesamte Redaktionsteam möchte in dieser schweren Zeit sein tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken. Unsere Gedanken sind bei der Familie von Jacques Breuer, die in diesen Tagen einen unersetzlichen Verlust erleidet. Sein Schaffen und seine Stimme werden in Erinnerung bleiben. (hk)