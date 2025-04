Historische Ereignisse am 1. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 1. April 2025 blicken wir zurück auf eine Vielzahl historischer Ereignisse, die an diesem Datum stattfanden. Besonders hervorzuheben ist die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in den Niederlanden im Jahr 2001 – ein wegweisender Schritt für die weltweite Gleichstellung und ein Meilenstein für die LGBTQ+-Community. Doch auch viele weitere Entwicklungen aus Politik, Technik, Kultur und Gesellschaft prägten diesen Tag in der Geschichte.

1810 – Napoleon heiratet erneut

Nach der Scheidung von Joséphine de Beauharnais heiratet Napoleon Bonaparte im Pariser Louvre Marie-Louise von Österreich. Die Verbindung dient vor allem politischen Zwecken, um das Bündnis mit dem Habsburgerreich zu festigen.

1814 – Gaslicht in London

In den Straßen Londons erstrahlen erstmals Gaslaternen. Damit beginnt eine neue Ära der öffentlichen Beleuchtung, die das Stadtbild und das Sicherheitsgefühl grundlegend verändert.

1881 – Start des Telefonnetzes in Berlin

Mit 48 Teilnehmern wird in Berlin das erste deutsche Telefonnetz in Betrieb genommen – ein Meilenstein in der Geschichte der Kommunikation.

1891 – Wrigley gründet sein Unternehmen

William Wrigley junior startet in Chicago ein Geschäft für Seifen und Backpulver. Bald wird daraus einer der bekanntesten Kaugummihersteller der Welt.

1900 – Reichspost übernimmt Briefzustellung

Die Briefzustellung wird in Deutschland zum Monopol der Reichspost erklärt. Private Anbieter dürfen keine örtlichen Sendungen mehr befördern.

1905 – Baubeschluss für Mittellandkanal

Mit dem preußischen Wassergesetz wird der Bau des Mittellandkanals zwischen Rhein und Elbe beschlossen – eine bedeutende Infrastrukturmaßnahme für die Binnenschifffahrt.

1907 – Frühformen des Erotikfilms

Die österreichische Produktionsgesellschaft Saturn-Film wirbt erstmals mit Anzeigen für sogenannte „pikante Herrenabendfilme“ – frühe Vorläufer des erotischen Films.

1918 – Gründung der Royal Air Force (RAF)

Durch den Zusammenschluss des Royal Flying Corps und des Royal Naval Air Service entsteht unter dem Luftfahrtministerium die Royal Air Force – die weltweit erste unabhängige Luftwaffe.

1924 – Hitler-Prozess und Verurteilung

Adolf Hitler wird wegen des Putschversuchs vom 9. November 1923 zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Mitangeklagter Erich Ludendorff wird freigesprochen.

1927 – Start der Produktion von Leuna-Benzin

Die IG Farben beginnen mit der industriellen Herstellung von synthetischem Benzin in Leuna – ein technologischer Durchbruch in der Kraftstofferzeugung.

1928 – DAF wird gegründet

In Eindhoven gründet Hub van Doorne eine Firma, aus der später der Fahrzeughersteller DAF hervorgeht – bekannt vor allem für seine Lkw und Nutzfahrzeuge.

1930 – Uraufführung von „Der blaue Engel“

In Berlin feiert der Film Der blaue Engel Premiere. Mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle wird er zum Klassiker der deutschen Filmgeschichte.

1935 – Indische Zentralbank gegründet

Mit der Gründung der Reserve Bank of India erhält Indien erstmals eine eigene Zentralbank – ein wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit.

1937 – Groß-Hamburg-Gesetz tritt in Kraft

Hamburg wird durch Eingemeindungen deutlich vergrößert, verliert jedoch Exklaven wie Cuxhaven. Die Stadt Lübeck wird Preußen zugeschlagen – ein bedeutender Eingriff in die föderale Struktur.

1938 – Nescafé kommt auf den Markt

Nestlé bringt in der Schweiz erstmals den Instantkaffee Nescafé auf den Markt – eine Revolution für den Kaffeekonsum weltweit.

1953 – Gleichberechtigung in der Verfassung

Laut Grundgesetz sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Doch das entsprechende Gesetz zur Umsetzung wird erst fünf Jahre später beschlossen.

1957 – Beginn der Wehrpflicht in der Bundeswehr

Die ersten jungen Männer werden zur Bundeswehr eingezogen – ein symbolischer Schritt im Aufbau der westdeutschen Verteidigung nach dem Zweiten Weltkrieg.

1963 – ZDF sendet bundesweit

Nach einigen Testläufen beginnt das Zweite Deutsche Fernsehen in Mainz mit dem regulären Programm – ein neuer Player in der deutschen Fernsehlandschaft.

1970 – Vereinheitlichung der Freiheitsstrafen

In der Bundesrepublik ersetzt die einheitliche Freiheitsstrafe die früheren Strafarten wie Zuchthaus und Gefängnis – ein wichtiger Schritt in der Reform des Strafrechts.

1972 – Intel präsentiert den 8008-Prozessor

Intel stellt seinen ersten 8-Bit-Prozessor vor – den 8008. Er legt den Grundstein für die Entwicklung moderner Computertechnologie.

1976 – Apple wird gegründet

Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne gründen den Technologiekonzern Apple. Mit dem Apple I beginnt der Aufstieg einer weltverändernden Marke.

1994 – Erste Generalin der Bundeswehr

Verena von Weymarn wird zur Generalärztin befördert und ist damit die erste Frau in einem Generalsrang innerhalb der Bundeswehr.

1997 – Fusion von Thyssen und Krupp

Die Stahlriesen Thyssen und Krupp-Hoesch schließen sich zur Thyssenkrupp AG zusammen – ein bedeutender Umbruch in der deutschen Industrie.

2001 – Gleichgeschlechtliche Ehe in den Niederlanden

Die Niederlande öffnen als erstes Land der Welt die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare – ein historischer Meilenstein in der Gleichstellungspolitik.

2002 – Legalisierte Sterbehilfe in den Niederlanden

Ein weiteres gesellschaftspolitisches Novum: Die Niederlande legalisieren als erstes Land Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen.

2013 – Neue StVO und Bußgeldkatalog treten in Kraft

In Deutschland werden die Straßenverkehrs-Ordnung und der Bußgeldkatalog umfassend reformiert – mit Auswirkungen auf Millionen Verkehrsteilnehmer.

2024 – Cannabisgesetz tritt in Kraft

Deutschland legalisiert den Konsum von Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen – ein umstrittenes, aber historisches Gesetz zur Drogenpolitik.

Viele der hier erwähnten Ereignisse wirken bis heute nach – sei es in Form technischer Errungenschaften, gesellschaftlicher Fortschritte oder politischer Weichenstellungen. Sie erinnern uns daran, wie facettenreich unsere Geschichte ist – und wie jeder 1. April neue Kapitel schreiben kann.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt