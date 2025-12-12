Rolf Becker ist tot – Beliebter Schauspieler ist heute mit 90 Jahren in Hamburg verstorben

Rolf Becker ist tot – Beliebter Schauspieler ist heute, am 12. Dezember 2025, mit 90 Jahren in Hamburg verstorben – Der deutsche Schauspieler Rolf Becker ist im Alter von 90 Jahren in Hamburg verstorben. Mit ihm verliert die deutsche Theater-, Film- und Fernsehlandschaft eine prägende Persönlichkeit, die über Jahrzehnte hinweg Generationen von Zuschauern begleitet hat.
Rolf Becker wurde am 31. März 1935 in Leipzig geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs er im Norden Deutschlands auf und entdeckte früh seine Leidenschaft für das Theater. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München, wo er sich sein Studium parallel mit Arbeiten hinter der Bühne finanzierte.
Sein künstlerischer Weg führte ihn zunächst an verschiedene bedeutende Theater, darunter die Münchner Kammerspiele, das Staatstheater Darmstadt, das Theater Ulm sowie das Theater Bremen, wo er nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur tätig war. Später wurde Hamburg zu seiner Wahlheimat. Dort prägte er über viele Jahre das Deutsche Schauspielhaus und das Thalia Theater mit seiner markanten Bühnenpräsenz.
Neben seiner intensiven Theaterarbeit war Rolf Becker in einer Vielzahl von Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Er wirkte in bekannten Reihen und Serien wie Tatort, Derrick, Der Alte oder SOKO mit und war auch im Kino präsent, unter anderem in gesellschaftskritischen Filmproduktionen des Neuen Deutschen Films. Einem Millionenpublikum wurde er vor allem durch seine Rolle als Otto Stein in der ARD-Serie In aller Freundschaft bekannt, die er über viele Jahre verkörperte.
Darüber hinaus war Becker ein gefragter Hörspiel- und Synchronsprecher. Seine markante Stimme verlieh zahlreichen Figuren Tiefe und Charakter und machte ihn auch abseits der Leinwand unverwechselbar.
Auch privat war Rolf Becker eng mit der deutschen Kulturszene verbunden. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Monika Hansen gingen die Schauspieler Ben Becker und Meret Becker hervor. Sein künstlerisches Erbe setzte sich damit auch in der nächsten Generation fort.
Schauspiellegende Rolf Becker ist tot – Ein Abschied mit Respekt und Dank
Mit Rolf Becker verliert Deutschland einen Schauspieler, der nie laut, aber stets eindrucksvoll wirkte – einen Darsteller mit Haltung, Tiefe und großer menschlicher Ausstrahlung. Sein Lebenswerk bleibt unvergessen.
