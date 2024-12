Musiklegende Heiligabend verstorben: Richard Perry ist tot – Der Mann hinter den Hits von Rod Stewart, Barbra Streisand und Diana Ross

Richard Perry ist tot, Los Angeles – Eine der prägendsten Persönlichkeiten der internationalen Musikszene ist von uns gegangen. Richard Perry, legendärer Musikproduzent und Hitmacher, verstarb am Heiligabend, den 24. Dezember 2024 im Alter von 82 Jahren in Los Angeles. Er hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Erbe, das Generationen geprägt hat.

Ein Leben für die Musik

Richard Perry wurde am 18. Juni 1942 in Brooklyn, New York, geboren. Bereits in jungen Jahren zeigte sich seine Leidenschaft für Musik, die ihn schließlich an die University of Michigan führte, wo er Musik studierte. Seine Karriere begann in den späten 1960er-Jahren, und er etablierte sich rasch als einer der gefragtesten Produzenten seiner Zeit.

Sein Gespür für Melodien, Arrangements und die Auswahl der richtigen Künstler machte ihn zur treibenden Kraft hinter zahlreichen Welthits. Perry arbeitete mit einigen der größten Namen der Musikgeschichte zusammen und schuf unvergessliche Klassiker, die noch heute weltweit gehört werden.

Zusammenarbeit mit den größten Stars

Perry produzierte unter anderem Carly Simons ikonischen Song „You’re So Vain“, der 1972 die Spitze der Charts erklomm und bis heute als einer der bedeutendsten Popklassiker gilt. Mit Rod Stewart realisierte er die erfolgreiche Albumreihe „The Great American Songbook“, die weltweit Millionen Fans begeisterte und Stewarts Karriere neu belebte.

Auch mit Barbra Streisand verband ihn eine langjährige Zusammenarbeit. Seine Produktionen trugen maßgeblich zu ihrem internationalen Erfolg bei. Diana Ross, The Pointer Sisters und Ringo Starr zählen ebenfalls zu den Künstlern, die von Perrys außergewöhnlichem Talent profitierten. Besonders hervorzuheben ist das Album „Ringo“ (1973), das eine seltene musikalische Wiedervereinigung aller vier Beatles-Mitglieder beinhaltete.

Eine unvergessliche Karriere

Im Laufe seiner Karriere produzierte Perry über ein Dutzend Gold- und Platin-Alben und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. 2015 wurde ihm der Grammy Trustee Award verliehen, eine der höchsten Ehren der Musikindustrie, die seine herausragenden Beiträge würdigte.

Neben seiner Arbeit als Produzent war Perry auch für seine engen Beziehungen zu Hollywood-Stars bekannt. Er pflegte Freundschaften und Romanzen mit prominenten Persönlichkeiten wie Jane Fonda und Elizabeth Taylor, was seinen Status als gefeierte Musikikone weiter untermauerte.

Abschied von einer Legende

Mit Richard Perry verliert die Musikwelt einen Mann, der es verstand, Künstler zu inspirieren und Songs zu kreieren, die die Herzen von Millionen berühren. Seine Musik lebt weiter – ein Vermächtnis, das auch kommende Generationen begeistern wird.

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Möge er in Frieden ruhen (hk).