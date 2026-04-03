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HOSHI aus Tötungsstation gerettet – DJ GerreG sorgt für Osterwunder und setzt starkes Zeichen

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HOSHI aus Tötungsstation gerettet - Ein Osterwunder

HOSHI aus Tötungsstation gerettetDJ GerreG sorgt für Osterwunder und setzt starkes Zeichen

Während viele Menschen Ostern mit Hoffnung, Neubeginn und kleinen Wundern verbinden, hat sich für eine junge Hündin genau jetzt alles verändert – ohne dass sie es selbst überhaupt versteht.

HOSHI saß in einer rumänischen Tötungsstation.
Ein Ort, an dem es kein Morgen gibt.

Doch genau in diesen Tagen wurde sie gerettet.
Ein echtes Osterwunder – auch wenn HOSHI selbst noch nichts davon ahnt.

Möglich wurde dies durch eine Rettungspatenschaft von DJ GerreG.

Für das Tier beginnt nun ein neues Kapitel – und gleichzeitig rückt ein besonderes soziales Engagement in den Fokus.

HOSHI gerettet – DJ GerreG übernimmt Verantwortung

HOSHI gehört zu den Hunden, die von Hundefängern eingefangen und in eine Tötungsstation gebracht wurden. Ein Ort, an dem Tiere oft nur wenige Tage Zeit haben, bevor über Leben oder Tod entschieden wird.

Durch die Rettungspatenschaft von DJ GerreG kann HOSHI rechtzeitig aus dieser Situation befreit werden. Die kleine, freundliche Hündin befindet sich nun bald in Sicherheit und wird Anfang Mai nach Deutschland kommen.

Was sie noch nicht weiß:
Ihr Leben hat bereits eine völlig neue Richtung genommen.

Was hinter der Rettung steckt – mehr als ein Einzelfall

Die Rettung von HOSHI ist kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Engagements. DJ GerreG nutzt seine Einnahmen aus seiner Tätigkeit als Hochzeits- und Event-DJ gezielt, um soziale Projekte und Tierschutzorganisationen zu unterstützen.

Dabei geht es nicht um einmalige Aktionen, sondern um kontinuierliche Hilfe.

DJ GerreG Soziales Engagement - Feiern und Hunde aus Tötungsstationen retten

Engagement für Mensch und Tier – ein starkes Gesamtbild

Neben der Rettung von Hunden engagiert sich DJ GerreG für verschiedene Organisationen und Projekte.

Im sozialen Bereich unterstützt er unter anderem:

Darüber hinaus setzt er sich international für Hilfeleistungen ein, etwa über „Licht für die Welt“, wo durch mobile Operationen Menschen ihr Augenlicht zurückerhalten.

Auch im Tierschutz ist sein Einsatz breit aufgestellt. Unterstützt werden unter anderem:

Die Rettung von HOSHI ist somit Teil eines umfassenden Engagements, das weit über einen einzelnen Fall hinausgeht.

HOSHI aus Tötungsstation gerettet - Ein Osterwunder

Hintergrund – das Problem der Tötungsstationen

Tötungsstationen stehen seit Jahren in der Kritik. Sie sind häufig das Resultat fehlender nachhaltiger Lösungen im Umgang mit Straßenhunden.

Viele Tiere haben dort kaum eine Chance, wenn sich nicht rechtzeitig Menschen oder Organisationen für sie einsetzen.

Der Fall HOSHI zeigt, wie entscheidend individuelles Handeln sein kann.

Aktuelle Entwicklung – neues Leben in Deutschland

Nach ihrer Rettung wird HOSHI derzeit auf ihre Ausreise vorbereitet. Anfang Mai soll sie nach Deutschland kommen und dort die Chance auf ein neues Zuhause erhalten.

Für die kleine Hündin beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt – auch wenn sie davon heute noch nichts weiß.

Bedeutung solcher Aktionen – Hilfe mit Signalwirkung

Einzelne Rettungen wie die von HOSHI haben eine größere Wirkung, als es zunächst scheint. Sie schaffen Aufmerksamkeit, sensibilisieren für Missstände und zeigen, dass Hilfe konkret möglich ist.

Gleichzeitig verdeutlichen sie, wie wichtig persönliches Engagement ist – unabhängig davon, ob es sich um große Organisationen oder private Initiativen handelt.

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Fazit: HOSHI gerettet – ein Osterwunder, das sie selbst noch nicht versteht

Für HOSHI ist heute noch alles wie gestern.
Der gleiche Ort. Die gleichen Geräusche. Die gleiche Unsicherheit.

Und doch ist alles anders.

Denn im Hintergrund wurde eine Entscheidung getroffen, die ihr Leben rettet.

Ein Osterwunder, das sie noch nicht begreifen kann –
das ihr aber schon jetzt eine Zukunft schenkt.

Und genau darin liegt die eigentliche Bedeutung solcher Momente:
Dass sich Leben verändert, lange bevor es sichtbar wird.

Über DJ GerreG

DJ GerreG ist seit über 35 Jahren als DJ und Musikproduzent aktiv und steht für emotionale Events, volle Tanzflächen und ein besonderes Gespür für den richtigen Moment.

Neben seiner Tätigkeit als Hochzeits- und Event-DJ engagiert er sich intensiv im sozialen Bereich und im Tierschutz. Ein Teil seiner Einnahmen fließt regelmäßig in Projekte, die Menschen und Tieren helfen.

Mit seinem Engagement verbindet DJ GerreG Musik, Emotion und Verantwortung – auf der Bühne ebenso wie abseits davon.

Webseite: www.djgerreg.de
Instagram: www.instagram.com/djgerreg

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts wünscht Ihnen ein frohes Osterfest – und appelliert zugleich: Wer einem Hund ein Zuhause schenken möchte, sollte zuerst einem Tier aus dem Tierschutz eine Chance geben, statt einen Hund beim Züchter zu kaufen. Denn jeder gerettete Hund ist ein Leben, das nicht endet. (hk)

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