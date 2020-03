Idar-Oberstein – Stadt sagt Veranstaltungen wegen Corona ab

Idar-Oberstein – Durch die dynamische Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus stehen bei den Organisatoren von Veranstaltungen derzeit die Telefone nicht still.

Findet die Veranstaltung statt, wird sie verschoben oder ganz abgesagt? Auch bei der Stadt Idar-Oberstein standen für die kommenden Tage und Wochen etliche Veranstaltungen auf dem Programm, aktuell laufen unter anderem die KinderKulturTage des Stadtjugendamtes. Nunmehr wurde seitens des Stadtvorstandes entschieden, ab sofort bis zunächst Ostern alle städtischen Veranstaltungen abzusagen. „Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität. Daher wollen wir im Moment keine Veranstaltungen mit teilweise mehreren Hundert Besuchern in geschlossenen Räumen durchführen“, erklärt Oberbürgermeister Frank Frühauf. Aus Verantwortung für das Wohl der Bevölkerung ist diese Maßnahme aus seiner Sicht unumgänglich.

Betroffen hiervon sind:

• die Theateraufführung „Vater“ am Sonntag, 15. März 2020, im Stadttheater,

• der Tagesausflug des Seniorenbeirates am Dienstag, 17. März 2020, nach Pirmasens,

• die beiden noch ausstehenden Veranstaltungen der Reihe Film im Theater, „Kästner und der kleine Dienstag“ am Freitag, 20. März 2020, und „Am Ende ein Fest“, am Freitag, 3. April 2020, jeweils im Stadttheater,

• die Kino-Pool-Party am Samstag, 21. März 2020, im Hallenbad,

• alle noch ausstehenden Veranstaltungen der KinderKulturTage, „Nur für Kinder“ am Freitag, 13. März; „Konzert am Herd“ am Mittwoch, 18. März; „Sei doch mal Pirat“ am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. März, „Der Froschkönig“ am Freitag, 20. März; sowie „Rette mich!!!“ am Montag, 23. März 2020.

Für die Veranstaltung „Vater“ gibt es bereits einen Ersatztermin am Sonntag, 21. März 2021. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden, Informationen hierzu beim Kulturamt unter E-Mail kultur@idar-oberstein.de. Wegen der Erstattung des Fahrpreises für den Tagesausflug können sich die Teilnehmer mit dem Seniorenbüro unter Telefon 06781/64-523 in Verbindung setzen. Gekaufte Karten für die Kino-Pool-Party können im Hallenbad, für die KinderKulturTage bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

