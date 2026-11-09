Influencer-Werbung für Nahrungsergänzungsmittel muss geltende Regeln einhalten – Berlin, 9. November 2026 – Werbung für Nahrungsergänzungsmittel muss transparent, sachlich richtig und rechtlich zulässig sein – auch in den sozialen Medien. Darauf weist der Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM) im Lebensmittelverband Deutschland anlässlich der aktuellen Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Bayern zum Thema Influencer-Werbung für Nahrungsergänzungsmittel nachdrücklich hin. Werbung muss als solche stets klar gekennzeichnet sein. Und wer über den gesundheitlichen Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln spricht, muss die geltenden Regeln einhalten. Für gesundheitsbezogene Werbeaussagen gelten in der Europäischen Union nämlich klare gesetzliche Vorgaben. Krankheitsbezogene Heilversprechen sind beispielsweise grundsätzlich verboten. Das gilt für Unternehmen ebenso wie für Influencer. „Es ist jedoch leider Realität, dass es nach wie vor Influencer-Beiträge gibt, die diesen Anforderungen nicht entsprechen. Das ist sehr bedauerlich und nicht akzeptabel. Entscheidend ist daher, über die rechtlichen Anforderungen aufzuklären und die bestehenden Regeln konsequent durchzusetzen. Irreführende Werbung schadet den Verbraucherinnen und Verbrauchern ebenso wie den seriösen Unternehmen und verantwortungsvollen Content Creators“, erklärt Antje Preußker aus der Wissenschaftlichen Leitung des Lebensmittelverbands.
Die Kontrolle und Durchsetzung der bestehenden Vorschriften stellt angesichts der Vielzahl und Dynamik von Beiträgen in sozialen Medien eine besondere Herausforderung dar. Umso wichtiger sind neben einer konsequenten Rechtsdurchsetzung gezielte Informations- und Schulungsangebote.
Aus diesem Grund hat der Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM) unter dem Dach des Verbandes Food Supplements Europe umfangreiche Leitlinien für verantwortungsvolles Influencer-Marketing mitentwickelt. Diese wurden jüngst fertiggestellt und veröffentlicht. Sie bieten Unternehmen und Content Creators Orientierung und geben konkrete Hilfestellungen – von der Kennzeichnung der Werbung über die Verwendung zulässiger gesundheitsbezogener Angaben bis hin zur jeweiligen Verantwortung bei Kooperationen.
In Kürze werden die Leitlinien auch in deutscher Sprache vorliegen und vorliegende Informationsangebote ergänzen. So hat der AK NEM bereits im letzten Jahr gemeinsam mit dem Deutschen Werberat ein spezielles Online-Trainingsmodul für Influencer erarbeitet. Es vermittelt praxisnah, welche Aussagen über Nahrungsergänzungsmittel zulässig sind und wie kommerzielle Beiträge rechtssicher gestaltet werden können. Außerdem sensibilisiert der AK NEM regelmäßig in Infografiken und Erklärvideos die Verbraucherinnen und Verbraucher für diese Thematik. „Wer für Nahrungsergänzungsmittel wirbt, muss die Regeln kennen und einhalten. Dafür engagieren wir uns als Branche mit konkreten Angeboten,“ versichert Antje Preußker.
Links:
Food Supplement Europe Guidelines for Influencer-Marketing on Food Supplements: www.foodsupplementseurope.org
Influencer-Training inkl. Modul zu Nahrungsergänzungsmitteln: influencertraining.de/
Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM)
Unter dem Dach des Lebensmittelverbands Deutschland ist der Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM) eine Plattform für die Interessenvertretung sowie zum fachlichen Austausch über rechtliche und wissenschaftliche Fragestellungen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Zu seinen Mitgliedern gehören neben den Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln auch Rohwarenhersteller sowie Dienstleister.
Lebensmittelverband Deutschland e. V.
Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamten Lebensmittelkette „von Acker bis Teller“, aus Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch private Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.
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Text: Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM) im Lebensmittelverband Deutschland e. V.