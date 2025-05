Posted in

Internationaler Museumstag 2025 Kempten – Freier Eintritt und spannende Führungen in den Kemptener Museen – Am Sonntag, 18. Mai 2025 laden die Kemptener Museen zum 48. Internationalen Museumstag ein. Besucherinnen und Besucher können kostenfrei die Häuser erkunden und an abwechslungsreichen Führungen teilnehmen.

Der Internationale Museumstag hat das Ziel, die gesellschaftliche Rolle der Museen hervorzuheben. Museen sind nicht nur Hüter unseres Kulturguts, sondern auch wichtige Orte für den kulturellen Austausch. Sie fördern Verständigung, Toleranz und Vielfalt.

Unter dem Motto „Museen entdecken“ laden Museen in ganz Deutschland dazu ein, ihre Schätze zu entdecken. In Kempten haben die Besucher die Möglichkeit, das Kempten-Museum im Zumsteinhaus, den Archäologischen Park Cambodunum (APC) und den Schauraum Erasmuskapelle kostenfrei zu besichtigen und die Stadtgeschichte sowie das römische Erbe zu erleben.

Das kostenlose Programm der Kemptener Museen im Überblick:

Kempten-Museum im Zumsteinhaus

Eintritt frei

Kostenfreie Führung

14 Uhr: Theaterführung für die ganze Familie: „Die Frau des Bürgermeisters – Regina Rosina Neubronner und ihre Stadt“

Archäologischer Park Cambodunum

Eintritt frei

Kostenfreie Führungen

11 Uhr: Führung für die ganze Familie „Aha-Erlebnis Cambodunum“

11 Uhr: Kinderführung „Leben in der Römerstadt“

15 Uhr: Figurenführung mit dem Theater Ferdinande „In der Badeanstalt des römischen Statthalters“ für Familien mit Kindern ab 5 Jahren

Schauraum Erasmuskapelle

Eintritt mit Führung kostenfrei

Während der stündlichen Führungen zwischen 11 und 17 Uhr bringt eine beeindruckende Multivisionsshow die Mauern der ehemaligen Erasmuskapelle zum Sprechen und gibt spannende Einblicke in die wechselvolle Geschichte Kemptens.

Um Anmeldung unter Tel. (0831) 2525-1725 wird gebeten

Internationaler Museumstag 2025 in Kempten (Allgäu)

Weitere Informationen zum Kempten-Museum finden Sie unter www.kempten-museum.de

Folgen Sie uns gern auf www.facebook/kemptenmuseum und www.instagram.com/kemptenmuseum.

Weitere Informationen zum APC finden Sie unter www.apc-kempten.de. Folgen Sie uns auch auf www.facebook.com/apc.kempten.offiziell und www.instagram.com/apc.kempten.

Weitere Informationen zur Erasmuskapelle finden Sie unter www.erasmuskapelle-kempten.de.

***

Text: Kulturamt Kempten