Kempten (BY) – Am Samstag, 4. September und Sonntag, 5. September findet von jeweils 10 bis 17 Uhr das letzte Römersommer-Wochenende in diesem Jahr statt. Der Schustermeister Stefan von Heide gibt Einblicke in sein Handwerk und das Figurentheater Ferdinande zeigt den jüngeren Besucherinnen und Besuchern die Kleinen Thermen.

Römische Schuhe mit Stefan von der Heide

Trugen die Römer und Römerinnen nur Sandalen? Warum waren die Sohlen von Soldatenstiefeln genagelt? Eine Antwort auf diese und weitere Fragen rund um römisches Schuhwerk erhalten die Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende von Stefan von der Heide. Der Schuhmachermeister verfügt über alte Handwerksfertigkeiten und so können Interessiere ihm über die Schulter blicken und hautnah dabei sein, wenn er Schuhe und Stiefel fertigt nach antiken Vorbildern und mit antiken Techniken. Auch für Nachwuchsschuster ist etwas geboten. Kinder dürfen sich selbst am Schusterhandwerk versuchen und Sohlennägel einschlagen.

In den Kleinen Thermen – mit dem Figurentheater Ferdinande

Anke Leupold und Elke Gehring vom Figurentheater Ferdinande zeigen Kindern die Badeanstalt des römischen Statthalters: Die beiden alten Freunde, der ehrenwerte Uhu-Schuhu und der Allgäuer Dichter Josef Guggenmos versuchen zwischen den alten Mauerresten herauszufinden, wie so eine Badeanstalt vor 2.000 Jahren genutzt wurde.

Glücklicherweise treffen sie auf die Eine oder den Anderen aus dieser Zeit, die ihnen Auskunft geben können. So begrüßt sie Vitruv, der alte Architekt. Und auch der Thermenpächter Flavius hat einiges zu erzählen …

Informationen kompakt:

Römische Schuhe mit Stefan von der Heide

Termin: Sa, 04.09. und So, 05.09.2021, jeweils 10 bis 17 Uhr

Ort: Archäologischer Park Cambodunum – Tempelbezirk

Kinderführung durch die Kleinen Thermen mit dem Figurentheater Ferdinande

Termin: Sa, 04.09. und So, 05.09.2021, jeweils 15 Uhr

Anmeldung unter museen@kempten.de

Ort: Archäologischer Park Cambodunum – Kleine Thermen

Kosten: Der Römersommer ist kostenlos.

Es gelten die Eintrittspreise im APC.

Der Römersommer findet bei jedem Wetter statt.

Weitere Informationen zum APC und zum Programm vom Römersommer unter www.apc-kempten.de. Folgen Sie uns auch auf Facebook (@apc.kempten.offiziell) sowie Instagram (@apc.kempten).

Der Römersommer findet im Rahmen vom STADTSOMMER KEMPTEN statt.

www.stadtsommer.de

***

Stadt Kempten