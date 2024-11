Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Oktober 2024: Fast jeder fünfte Selbstständige fürchtet um seine Existenz – doch der Aufschwung braucht die Kleinunternehmen

Die größte Herausforderung für Selbstständige bleibt der Auftragsmangel, der im vierten Quartal erneut zugenommen hat. Knapp die Hälfte der Selbstständigen gibt an, unter Auftragsmangel zu leiden (48,5 Prozent). In Folge fühlt sich mittlerweile fast jeder fünfte Selbstständige in seiner Existenz bedroht. Und das bei einer ohnehin historisch niedrigen Zahl an Selbstständigen und wenigen Neugründungen. Die Zahl der Selbstständigen nimmt laut statistischem Bundesamt seit 12 Jahren stetig ab.

Appell an die neue Bundesregierung: Unternehmergeist anfachen

In der vermutlich größten Krise der Selbstständigen, der Coronakrise, ging die Anzahl der Selbstständigen um knapp 11 Prozent zurück zwischen 2019 und 2020. Matthias Henze, CEO von Jimdo mahnt „Das gleiche droht jetzt wieder.” Doch genau das Gegenteil bräuchten wir: „Unternehmergeist ist die Quelle wirtschaftlicher Stärke. Was wir jetzt brauchen, ist eine Regierung, die diesen Unternehmergeist anfacht und den Selbstständigen den Rücken stärkt.” Denn, so Henze, “Unternehmertum beginnt im Kleinen: Selbstständige treiben Innovationen voran, diversifizieren die Wirtschaft und sorgen für mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Nicht umsonst werden sie als Rückgrat der Wirtschaft bezeichnet”. Es geht um knapp 90 Prozent aller deutschen Unternehmen

Andreas Lutz, Vorstand des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD), unterstreicht den enormen Anteil der Selbstständigen an der deutschen Wirtschaft: „89 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Selbstständige mit weniger als zehn Mitarbeitenden. Sich selbst mitgezählt, beschäftigen sie rund 8 Millionen Erwerbstätige – zehnmal mehr als die allgegenwärtige Automobilindustrie! Der Wahlkampf um eine bessere Wirtschaftspolitik darf sich jetzt nicht nur um die Industrie und große Unternehmen drehen, sondern muss auch Lösungen für die große Zahl der Selbstständigen bieten.” (Quelle: Mikrozensus und KMU Data Hub)