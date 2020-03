Kaiserslautern – Hinweis auf die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen wegen Corona

Kaiserslautern – Die Landesregierung hat am 13. März 2020 auf die steigende Anzahl der Corona-Infektionen in Deutschland und in anderen Ländern reagiert und die Schließung der Kindertagesstätten und Schulen in Rheinland-Pfalz verfügt.

Ab Montag, 16. März 2020, bleiben Kindertagesstätten und Schulen bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien am 17. April 2020 für den regulären Betrieb geschlossen.

Sowohl in Kitas als auch in Schulen kann eine Notbetreuung eingerichtet werden, die sich nach Vorgabe der Landesregierung vor allem an Berufsgruppen richtet, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, wie z.B. Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Angestellte von Energie- und Wasserversorgung.

Kita- und Schulleitungen stehen insbesondere Eltern der o.g. Berufsgruppen, die die Betreuung ihres Kindes anderweitig nicht sicherstellen können als Ansprechpartner ab Montag, 16.03.2020, zur Verfügung.

