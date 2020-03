Kaiserslautern – Überraschungen sind toll: Diese Überraschung braucht jedoch niemand!

Erstellt in

Kaiserslautern – Eine negative Überraschung hat ein Mann bereits vergangene Woche in Kaiserslautern erlebt.

Wie der 55-Jährige nachträglich anzeigte, wurde sein Pkw zwischen Donnerstagmorgen und Freitagnachmittag in der Mainzer Straße zerkratzt. Der Peugeot war in dieser Zeit auf dem Parkplatz einer Autovermietung abgestellt. Als der Besitzer ihn am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr wieder abholen wollte, entdeckte er die Rundum-Beschädigung.

Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 gern entgegen.

Polizeipräsidium Westpfalz