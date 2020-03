Kaiserslautern – Umwelt: Grünschnittsammlung der Stadtbildpflege Kaiserslautern 2020 – Container werden an vier Wochenenden aufgestellt

Kaiserslautern – Umwelt: Vom 28. März bis 26. April 2020 stellt die Stadtbildpflege Kaiserslautern an vier Wochenenden Großraumcontainer für Grünabfälle in Kaiserslautern auf. Am Osterwochenende entfällt die Sammlung. Damit verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge das Aufstellen der Container nicht erschweren, appelliert die Stadtbildpflege an die Bürgerinnen und Bürger, die geltenden Parkregelungen im Stadtgebiet zu beachten.

Die festgelegten Standorte und jeweiligen Standzeiten der Sammelcontainer sind auf der Homepage des städtischen Entsorgungsbetriebs unter www.stadtbildpflege-kl.deveröffentlicht. Darüber hinaus werden sie am 25. März im Amtsblatt der Stadt Kaiserslautern bekannt gegeben.

Gartenbesitzer können in die Grünabfallcontainer ihre Abfälle wie beispielsweise Baum- und Strauchschnitt, Laub, Blumen, Rasenschnitt sowie Balkonpflanzen bequem entsorgen. Kunststoffsäcke, Blumentöpfe, Drähte, Steine und Sperrmüll gehören nicht in die Container.

Ein Ärgernis sind auch Abfälle, die immer wieder neben den Containern abgelegt werden. Diese unerlaubte Entsorgung führt bei der Stadtbildpflege zu einem Mehraufwand beim Einsammeln und damit zu mehr Kosten, die letztendlich alle Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern tragen.

Während des gesamten Jahres können haushaltsübliche Mengen Grünabfall kostenfrei auf den städtischen Wertstoffhöfen in der Daennerstraße 17 und Pfaffstraße 3 abgegeben werden. Auch der Wertstoffhof bei der Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) im Kapiteltal nimmt haushaltsübliche Mengen unentgeltlich entgegen. Der Wertstoffhof in Erfenbach ist bis auf weiteres geschlossen.

Für größere Grünschnittmengen bietet sich ein Container vor der eigenen Haustür an. Informationen und Preise sind beim Containerdienst der Stadtbildpflege unter kundenservice@stadtbildpflege-kl.de sowie der Telefonnummer 0631/365-1700 erhältlich.

———————————————————————————————————

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Pressestelle

Willy-Brandt-Platz 1

67653 Kaiserslautern