Kandel – Vandalismus-Serie – Wer kann Angaben machen?

Kandel – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter durch Eintreten und Abschlagen mindestens sieben Gartentüren, einen Gartenzaun und einen öffentlichen Mülleimer.

Die Spur der Verwüstung zieht sich entlang des Bachwegs Hintergraben an der Schrebergartenanlage im rückwärtigen Bereich der Rheinstraße. In einem Verbindungsweg zur Rheinstraße hoben sie einen Gullydeckel aus und schufen dadurch in der Dunkelheit für Passanten eine Gefahrenstelle.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise.

Polizeidirektion Landau

PI Wörth

Telefon: 07271-92210

piwoerth@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Landau