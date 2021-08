Koblenz – „Music Live NewcomerStage“: Im Rahmen des Kultursommers 2021 „Koblenzer Kultur treibt Blüten…“ veranstaltet das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz in Kooperation mit Kulturschaffenden der freien Kulturszene, Musik Live e.V. sowie der Koblenz-Touristik GmbH in diesem Jahr ein abwechslungsreiches und spartenübergreifendes Veranstaltungsprogramm.

Die „Music Live NewcomerStage“ findet am Samstag, 28.08.2021 um 16 Uhr an der Konzertmuschel Koblenz statt.

Das Newcomer Festival präsentiert zahlreiche regionale Acts. Den Auftakt macht das Music Live e.V. Rockmobil Projekt „The Mondays“, das unter pädagogischer Anleitung seit einem Jahr aktuelle Popsongs einstudiert. Es folgt ein Soloauftritt: Der Singer/ Songwriter Bastian Stein aus Kobern-Gondorf verbindet eigene Songs und Arrangements mit gefühlvollen Texten. Der Rapper Jae Ghost machte jüngst mit seinem zweiten Album „All of a sudden“ auf sich aufmerksam und gilt als Shooting-Star unter den HipHop-Musikern der Szene.

„Badeverbøt“ aus dem Rhein-Lahn Kreis mixen eigene und Coversongs auf höchst unterhaltsame Weise und reißen ihr Publikum sofort mit. Beste Voraussetzungen für Smokin’ Parrots, die in der Region für ihren Rockabilly Blues Rock Style bekannt sind und dementsprechend Kultstatus genießen. Den Abschluss macht das alternative Rock Quartett „Myself Outside“ um den Sänger, Gitarristen und Bandleader Oliver Lomberg. Die Band spielt atmosphärische Rocksongs auf hohem technischen Niveau und wird unter anderem auch ihre neue Single „Isolation“ live präsentieren.

Programm:

· 16:00 The Mondays,

· 16:40 Bastian Stein, 17:10 Jae Ghost,

· 17:45 Badeverbøt

· 18:45 Smokin‘ Parrots,

· 19:45 Myself Outside

Gefördert wird die Veranstaltungsreihe „Koblenzer Kultur treibt Blüten…“ durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus dem Programm „NEUSTART KULTUR II“ sowie durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.

Es gelten die Regelungen der tagesaktuellen Corona-Schutzverordnung (geimpft, genesen, getestet)

Eintritt: frei

Einlass: ab 15:00 Uhr

Ort: Konzertmuschel, Kaiserin-Augusta-Anlagen 20, 56068 Koblenz

Info: www.kulturhaus-koblenz.de

