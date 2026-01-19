KlimaAgentur Hamm macht weiter – Klimawende in Hamm – Die KlimaAgentur Hamm wird auch in den kommenden vier Jahren die Bürger:innen und Unternehmen in Hamm bei klimafreundlichen Maßnahmen und Sanierungen unterstützen und den Weg durch den Förderdschungel weisen.
Die KlimaAgentur Hamm macht weiter: Oberbürgermeister Marc Herter, Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhard Bartsch und die beiden Geschäftsführer der Hammer KlimaAgentur Manfred Rauschen und Johannes Auge stellten die Schwerpunkte für die Arbeit der kommenden vier Jahre vor. „Ich freue mich, dass wir mit der KlimaAgentur Hamm auch in den kommen Jahren einen kompetenten Ansprechpartner für Privatleute und Unternehmen in Hamm haben, der bei sinnvollen ökologischen Aufwertungs- und Sanierungsmaßnahmen unterstützt und den klimafreundlichen Umbau in Hamm weiter vorantreiben wird“, erklärte Oberbürgermeister Marc Herter bei der Weiterbeauftragung der KlimaAgentur.
Neben dem bewährten Angebot hat die KlimaAgentur für die kommenden Jahre neue und weitere thematische Schwerpunkte entwickelt: „Wir wollen insbesondere einkommensschwächeren Bürger:innen dabei helfen, an der Energiewende und klimaneutralen Mobilität teilzunehmen“, betont Johannes Auge. „Wir wollen für Hamm sozialverträgliche Maßnahmen entwickeln, um allen Menschen den Zugang zur Teilhabe an Klimaschutz und Energiewende zu ermöglichen.“ Auch die Zusammenarbeit mit der Hammer Wirtschaft soll forciert werden – unter anderem über einen „Klimapakt“, in dem sich alle Beteiligten zur Klimaneutralität bekennen und sich gegenseitig auf dem Weg dahin unterstützen.
Daneben stehen die Umsetzung des Masterplans Mobilität im Verkehrssektor und die Entwicklung des Beratungsbüros zum „One-Stop-Shop“, in dem umfassend und kompetent zu Finanzierung, Verzahnung und Durchführung von baulichen Maßnahmen der energetischen Sanierung beraten wird, für die kommenden Jahre im Vordergrund.
„Ich freue mich sehr, dass die KlimaAgentur weiterhin im Stadtwerkehaus ihre kompetente und wichtige Beratung anbietet und so der Verwaltung, den Unternehmen und Bürger:innen wertvolle Unterstützung dabei leistet, die Klimawende in Hamm umzusetzen“, unterstreicht Reinhard Bartsch.
Im Beratungsbüro der KlimaAgentur haben seit 2021 über 700 individuelle Beratungen stattgefunden. Daneben beteiligt sich die KlimaAgentur Hamm regelmäßig mit einem eigenen Stand und vielfältigen Beratungsangeboten an Messen und Veranstaltungen in Hamm. „Daneben arbeiten wir Hand in Hand mit den einschlägigen Unternehmen und Fachleuten in Hamm zusammen und haben gut funktionierende Netzwerke gebildet, um laufend über gesetzliche Rahmenbedingungen und mögliche Förderprogramme den aktuellen Stand abzubilden“, erklärt Manfred Rauschen. 34 Netzwerkveranstaltungen sowie mehr als zehn öffentliche Veranstaltungen rund um relevante Klimathemen hat die KlimaAgentur durchgeführt. Auch für die Stadt Hamm, die Stadtwerke und die weiteren städtischen Töchter dient die KlimaAgentur bei der Umsetzung klimapositiver Maßnahmen als enger Partner.
Alle Informationen zu Angeboten, Maßnahmen und die Ansprechpartner der KlimaAgentur Hamm sind unter www.klimaagentur-hamm.de hinterlegt.
Text: Pressestelle der Stadt Hamm